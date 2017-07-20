Энни Поттс сыграет бабулю молодого Шелдона

Приквел «Теории большого взрыва» под названием «Юный Шелдон» наконец-то нашёл актрису на роль бабули будущего гения. Честь сыграть столь знакового персонажа выпала Энни Потс («Охотники за привидениями», «Милашка в розовом»). Известно, что она не лезет за словом в карман, любит заложить за воротник и безусловно поддерживает внука во всех начинаниях.

Мини-версию Шелдона Купера воплотит на экране Иэн Эрмитаж. Роли его родителей достались Зои Перри и Лэнсу Барберу. Брата и сестру гениального зануды сыграют Монтана Джордан и Риган Реворд. Сам Джим Парсонс выступит в роли рассказчика.

Комедия о жизни девятилетнего Шелдона в Техасе — детище Чака Лорри и Стивена Моларо, которые также выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Парсонсом и Тоддом Спиваком. Срежиссирует первый эпизод Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей»). Производственный процесс контролирует Warner Bros. TV.

Премьера дебютного сезона состоится уже 25 сентября на телеканале CBS. А пока смотрим трейлер: