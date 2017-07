«И всё же грешник танцует с драконом» — авторы и сэйю

Издательство Gagaga Bunko раскрыло авторский состав и имена сэйю главных героев телевизионной экранизации «тёмного» ранобэ Асая Рабо «И всё же грешник танцует с драконом» (Saredo Tsumibito wa Ryū to Odoru: Dances with the Dragons), намеченной к выходу на октябрь этого года.

Роль Гаюса Сореля исполнит Нобунага Щимазаки (Харука Нанасе в «Воле», Щидо Ицука в «Свидании на жизнь»), а роль Гигины Эшли-Буфа – Ёщимаса Хосоя (Рейнер Браун в «Атаке на Титана», Орга Ицука в «Мобильном доспехе Гандам: Сиротах железной крови»).

История разворачивается в альтернативном мире, где существуют «заклинания-уравнения», способные управлять квантовой константой h, изменять законы физики на ограниченном участке пространства, создавать взрывчатые вещества или ядовитые газы либо генерировать физические феномены вроде плазмы или ядерной реакции. Два «уравнителя», способные использовать данные «заклинания» в бою, — обладатель отвратительного чувства такта Гайюс и прекрасный, но жестокий мечник Гигина — охотники за головами. В городе Эридана эти двое сходятся в схватке с драконами и оказываются замешаны в интриги международного масштаба.