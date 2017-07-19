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Американ Макги просит не донимать его вопросами о продолжении Alice

Американ Макги так устал от постоянного потока вопросов относительно третьей части его American McGee's Alice, что решил раз и навсегда расставить все точки над i в своём блоге и объяснить, что:

  • Все права на прошлые и будущие игры по франчайзу принадлежат EA;
  • Только EA может дать зелёный свет сиквелу;
  • Нет, EA не позволит профинансировать новую часть через краудфандинг;
  • EA в курсе, что авторы дилогии были бы рады создать третью часть, но сперва сама EA должна захотеть это сделать;
  • Профинансированные через «Кикстартер» мультики серии Otherlands появились на свет благодаря правам на экранизацию, которые EA не принадлежат.

В общем, если вы хотите увидеть продолжение Alice: Madness Returns, то вам следует бежать с этими пожеланиями не к Макги, а к EA. Тем временем сам Американ Макги запустил сбор средств на настолку Out of the Woods, переносящую его фирменные интерпретации сказок в карточный формат.

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