Американ Макги просит не донимать его вопросами о продолжении Alice

Американ Макги так устал от постоянного потока вопросов относительно третьей части его American McGee's Alice, что решил раз и навсегда расставить все точки над i в своём блоге и объяснить, что:

Все права на прошлые и будущие игры по франчайзу принадлежат EA;

Только EA может дать зелёный свет сиквелу;

Нет, EA не позволит профинансировать новую часть через краудфандинг;

EA в курсе, что авторы дилогии были бы рады создать третью часть, но сперва сама EA должна захотеть это сделать;

Профинансированные через «Кикстартер» мультики серии Otherlands появились на свет благодаря правам на экранизацию, которые EA не принадлежат.

В общем, если вы хотите увидеть продолжение Alice: Madness Returns, то вам следует бежать с этими пожеланиями не к Макги, а к EA. Тем временем сам Американ Макги запустил сбор средств на настолку Out of the Woods, переносящую его фирменные интерпретации сказок в карточный формат.