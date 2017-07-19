Universal Cable Productions и Dark Horse Entertainment запускают сразу шесть новых сериалов

После недавнего запуска в производство супергеройской драмы «Академия Амбрелла» Universal Cable Productions и Dark Horse Entertainment решили продолжить продуктивное сотрудничество и взялись за другие сериалы, благо интересного материала предостаточно. Компании уже анонсировали два новых проекта: «Графство Харроу» (Harrow County) на основе одноимённого комикса Каллена Банна и Тайлера Крука и «Бетонный» (Concrete) по удостоенному премии Айснера графическому роману от легенды мира комиксов Пола Чедвика.

Сейчас в разработке находятся 4 сериала:

«Управление разума» (Mind MGMT) — основан на популярном графическом романе Мэтта Киндта. В центре сюжета — писатель-криминалист, пытающийся раскопать правду о таинственном авиарейсе, что приводит его к целой сети секретных правительственных агентов с паранормальными способностями. Лучший из лучших — бывший агент Генри Лайм, ставший изгоем, помогает вывести организацию на чистую воду. Адаптацией займётся Дэниэл Церон («Менталист», «Константин»).

Драма «Трепет» (Flutter) по расхваленному критиками ЛГБТ-комиксу Дженни Вуд и Джеффа Маккомси. Повествует о девочке-подростке, превратившей себя в мальчика, чтобы заполучить девчонку, в которую она влюблена. Над сценарием работают Кэтерин Линдберг и Марк Розен («Восьмое чувство»).

«Танис» (Tanis) — основан на подкасте о Нике Сильвере и его квесте по разгадывании величайших загадок в эпоху Интернета. Адаптацией займутся Ли Шипман («Сын») вместе с автором подкаста Терри Майлзом. В исполнительных продюсерах числятся Сэм Рэйми (кинотрилогия «Зловещие мертвецы», «Эш против зловещих мертвецов») и Дебора Либлинг («Южный Парк»).

«Яркие сеансы» (The Bright Sessions) — научно-фантастическая драма о загадочном психотерапевте и её уникальном списке пациентов, обладающих сверхъестественными способностями. Основан на подкасте Лорен Шиппен. Она же займётся адаптацией вместе с Гэбриэлль Дж. Стэнтон («Флэш», «Стрела»).