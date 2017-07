Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us

Плодовитая студия Telltale Games (сказывается ли количество проектов на качестве — другой вопрос) анонсировала сразу три новых сериала.

Во-первых, уже в августе выйдет дебютный эпизод Batman: The Enemy Within — второго сезона их версии приключений Бэтмена, где Брюсу Уэйну уделяется не меньше внимания, чем его боевому альтер-эго. Главным злодеем новой пятисерийной истории станет Загадочник.

Во-вторых, в 2018 выйдет The Walking Dead: The Final Season — четвёртый и, как подсказывает рабочее название, последний сезон злоключений Клементины. К слову, вроде как героиню вернут на пост, собственно, героини, а не второстепенного изредка интерактивного бонуса.

И, наконец, в-третьих: после нескольких лет упрашиваний Telltale Games смилостивилась и начала разработку The Wolf Among Us 2. Этот сериал, как и четвёртый сезон The Walking Dead, выйдет в 2018 году.

Все три игры будут доступны на PS4, Xbox One, Windows, macOS, iOS и Android. Ну, это как минимум — добавления других платформ авторы не исключают.