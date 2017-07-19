Джона Уоттса просят остаться на режиссуру продолжения «Человека-паука»

В наше время почему-то перестали подписывать режиссёров на продолжения экранизаций комиксов. Вот и с постановщиком «Человека-паука: Возвращения домой» Джоном Уоттcом приходится проводить переговоры, чтобы он вернулся на вторую часть. Кажется, он не против.

Новая часть выйдет 5 июля 2019 года, спустя несколько месяцев после того, как события «Мстителей 4» преобразят киновселенную Marvel, но школа Питера Паркера всё-таки устоит. Уже известно, что в сиквеле не будет Тони Старка, но появится кто-нибудь другой крупный супергероический крендель.

Том Холланд, разумеется, сыграет главную роль, паренёк задержится надолго (в Marvel Studios и Sony Pictures уже планируют триквел). Над сценарием первого фильма работало шесть человек, кого-нибудь да оставят.

«Человек-паук: Возвращение домой» уже собрал $ 472,8 млн.