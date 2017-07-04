Роберт Дауни-младший опять разнылся

Роберт Дауни-младший опять завёл свою шарманку на тему «засиделся я в расширенной вселенной Marvel»:

Дело в цикличности. Я мог сказать, когда вышли первые «Мстители»: народ, всем стоять, ведь лучше уже не будет. Но нельзя упускать возможность поработать с людьми, вроде Братьев Руссо, которых я обожаю. Все говорят, что роль сидит на мне как влитая. Но каждый раз приходится начинать заново, хотя база всегда очень крепкая. Мне просто не хочется гробить последние шесть или семь фильмов Marvel с Тони Старком, потому что приспичило сняться ещё один раз. Хочется уйти на покой, не опозорившись напоследок.

Откровенно говоря, уже как-то и не страшно совсем. Впереди ещё три ленты с персонажем Дауни-младшего: «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители 4».

Кстати, велика вероятность, что Тони Старка всё-таки прикончат — Кевин Файги обещал, что текущая Фаза станет для некоторых героев финальной. Не исключено, что Роберт проводит подготовительную площадку к своему драматическому уходу из марвеловской жизни.