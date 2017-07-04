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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Роберт Дауни-младший опять разнылся

Роберт Дауни-младший опять завёл свою шарманку на тему «засиделся я в расширенной вселенной Marvel»:

Дело в цикличности. Я мог сказать, когда вышли первые «Мстители»: народ, всем стоять, ведь лучше уже не будет. Но нельзя упускать возможность поработать с людьми, вроде Братьев Руссо, которых я обожаю. Все говорят, что роль сидит на мне как влитая. Но каждый раз приходится начинать заново, хотя база всегда очень крепкая. Мне просто не хочется гробить последние шесть или семь фильмов Marvel с Тони Старком, потому что приспичило сняться ещё один раз. Хочется уйти на покой, не опозорившись напоследок.

Откровенно говоря, уже как-то и не страшно совсем. Впереди ещё три ленты с персонажем Дауни-младшего: «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители 4».

Кстати, велика вероятность, что Тони Старка всё-таки прикончат — Кевин Файги обещал, что текущая Фаза станет для некоторых героев финальной. Не исключено, что Роберт проводит подготовительную площадку к своему драматическому уходу из марвеловской жизни.

16 Обсудить
 
eminem0081
Лучший комментарий
+34

Под Эннио Морриконе хочу чтоб его убили, как Бельмондо.
 21 мартаРоберт Дауни-младший научится понимать язык животных 14 февраляРоберт Дауни-младший сыграет в экранизации подкаста 17 ноября 2016 годаРоберт Дауни-младший теперь режиссёр и создатель телесериалов 16 августа 2016 годаРоберт Дауни-младший и Ник Пиццолатто снимут сериал на HBO
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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