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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Место, что дальше вселенной»

Знаете кто? Издательство Kadokawa! Знаете когда? В ходе фестиваля Anime Expo! Знаете где? В Лос-Анджелесе! Знаете что? Анонсировало оригинальный телевизионный сериал «Место, что дальше вселенной» (Uchuu Yorimo Toui Basho: A story that leads to Antarctica) про путешествие старшеклассниц к Южному полюсу!

Пейзажи, которые мы ещё не видели. Звуки, которые мы ещё не слышали. Запахи, которые мы ещё не чувствовали. Еда, которую мы ещё не пробовали. И волны эмоций, которых мы никогда ещё не испытывали. Это экспедиция ради восстановления утраченного и обретения потерянных ранее ощущений. Но что мы подумаем обо всём этом, когда доберёмся до цели?

Дикая местность за краем опасного моря. Самая южная точка, находящаяся очень далеко от цивилизации. На самой вершине земли мы увидим свет глазами четырёх девочек.

Авторы
Режиссёр Ацуко Ищизука «Нет игры, нет жизни», «Ханаямата»
Сценарист Дзюкки Ханада «Нет игры, нет жизни», «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“»
Дизайнер персонажей Такахиро Ёщимацу «Охотник x Охотник», «Верховный владыка»
Студия Madhouse
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Место, что дальше вселенной (Uchuu Yorimo Toui Basho: A story that leads to Antarctica)
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