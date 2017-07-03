Список актрис, которые могут получить роль Бэтгёрл

Интернету потребовалось некоторое время, чтобы выдумать список потенциальных исполнительниц главной роли в фильме Джосса Уидона «Бэтгёрл».
Получите:
- Эль Фаннинг («Закон ночи»)
- Оливия Кук («Уиджи: Доска Дьявола»)
- Белла Торн («Смешанные»)
- Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»)
- Маргарет Куэлли («Славные парни»)
- Джейн Леви («Не дыши»)
- Эмма Робертс («Нерв»)
- Хейли Лу Ричардсон («Сплит»)
- Наоми Скотт («Могучие рейнджеры»)
Похоже, все актрисы укладываются (в хорошем смысле) в условия главного постановщика: молодые, но не сильно знаменитые, чтобы не затмевали персонажа (а также не выпендривались и не просили слишком много денег).
Сейчас Уидон доделывает «Лигу справедливости», что, конечно, не мешает кастингу в другое кино. И вряд ли стоит ожидать появления Барбары Гордон в фильме, который выходит 16 ноября этого года «Бэтгёрл» может оказаться в кинотеатрах не раньше 2019.