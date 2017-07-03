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КИНО
 
Первоисточник: movieweb.com Прямая ссылка на новость:

Список актрис, которые могут получить роль Бэтгёрл

Интернету потребовалось некоторое время, чтобы выдумать список потенциальных исполнительниц главной роли в фильме Джосса Уидона «Бэтгёрл».

Получите:

Похоже, все актрисы укладываются (в хорошем смысле) в условия главного постановщика: молодые, но не сильно знаменитые, чтобы не затмевали персонажа (а также не выпендривались и не просили слишком много денег).

Сейчас Уидон доделывает «Лигу справедливости», что, конечно, не мешает кастингу в другое кино. И вряд ли стоит ожидать появления Барбары Гордон в фильме, который выходит 16 ноября этого года «Бэтгёрл» может оказаться в кинотеатрах не раньше 2019.

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 23 маяДжосс Уидон будет доделывать «Лигу справедливости» после ухода Зака Снайдера 21 апреляДжосс Уидон одержим главной героиней фильма «Бэтгёрл» 30 мартаДжосс Уидон стал режиссёром фильма «Бэтгёрл»
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