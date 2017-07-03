FLCL 2 — трейлер

Больше года прошло с того славного момента, когда Production I.G и Adult Swim анонсировали производство FLCL 2 и FLCL 3. Больше года о проекте не было ни слуху, ни духу. Но не волнуйтесь: с сиквелами FLCL всё в порядке. Они чуточку задержатся, но в остальном производство идёт полным ходом. И на выставке Anime Expo 2017 даже представили дебютный трейлер, призванный это доказать.

Сюжета из трейлера не понять, озвучку не оценить, но стильных кадров в нём хватает, а музыка от Pillows гарантирует возвращение правильной атмосферы. А ещё этот трейлер добавляет пару имён к списку авторов: Чикащи Кубота («Принцесса умертвий» и легендарный шестой фильм по «Ван-Пису») помогает Ёщиюки Садамото с дизайнами персонажей, а Киётака Ощияма (меха-дизайн в 13 эпизоде «Космического Денди») рисует роботов. Ну и повторим объявленное год назад: придумавший FLCL Кадзуя Цурумаки занял пост супервизора, кресло режиссёра отдали Кацуюки Мотохиро (первый сезон Psycho-Pass и соответствующая полнометражка), а на роль сценариста взяли Хидето Ивая — товарища, с аниме не работавшего, но писавшего сценарии для пары японских телесериалов.

Выход как FLCL 2, так и FLCL 3 состоится уже в следующем году. Изначально предполагалось, что второй сезон успеют показать уже в 2017-м, но не сложилось, так что годом «фурикуризма» станет именно 2018-й.