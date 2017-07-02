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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Проект Д»

То же издательство Kadokawa в ходе всё того же фестиваля Anime Expo в Лос-Анджелесе анонсировало оригинальное аниме под названием «Проект Д» (Project D). Режиссёром выступает Такуя Сато («Врата Штейна», «Скажи „Я люблю тебя“»), а дизайнером персонажей стал автор «Союза Серокрылых» и «Экспериментов Лэйн» Ёщитощи АБе.

Когда инженер-разработчик по имени Делида просыпается в будущем после криосна, он обнаруживает, что его девушка пропала. Чтобы предотвратить это, он решает вернуться в прошлое на десять лет назад, во времена некоего «инцидента», чтобы спасти её и исполнить данное ей обещание.

 
 
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Видео Проект Д (Project D)
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