«Восхождение Героя Щита» — авторы и трейлер

Не так давно анонсированное аниме «Восхождение Героя Щита» (Tate no Yuusha no Nariagari) обзавелось авторским составом и первым трейлером.
|
Авторы
|Режиссёр
|Такао Або
|«Норн9»
|Сценарист
|Кейго Коёнаги
|«Регалия: Три Священные звезды»
|Дизайнер персонажей
|Масахиро Сува
|Студия
|Kinema Citrus
Иватани Наофуми вместе с тремя другими людьми призван в параллельный мир, чтобы стать его Героем. Получив в руки легендарный щит, он отправляется в путешествие, но не имея ни опыта, ни харизмы, остаётся лишь с одной прекрасной спутницей, которая предаёт его на третий день. В результате Иватани оказывается ограбленным и обвинённым в изнасиловании, сильные мира сего становятся его врагами, а сам неудачливый «Герой» теряет веру в людей, но исполняется гневом и желанием отомстить.