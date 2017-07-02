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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Восхождение Героя Щита» — авторы и трейлер

Не так давно анонсированное аниме «Восхождение Героя Щита» (Tate no Yuusha no Nariagari) обзавелось авторским составом и первым трейлером.

Авторы
Режиссёр Такао Або «Норн9»
Сценарист Кейго Коёнаги «Регалия: Три Священные звезды»
Дизайнер персонажей Масахиро Сува
Студия Kinema Citrus

Иватани Наофуми вместе с тремя другими людьми призван в параллельный мир, чтобы стать его Героем. Получив в руки легендарный щит, он отправляется в путешествие, но не имея ни опыта, ни харизмы, остаётся лишь с одной прекрасной спутницей, которая предаёт его на третий день. В результате Иватани оказывается ограбленным и обвинённым в изнасиловании, сильные мира сего становятся его врагами, а сам неудачливый «Герой» теряет веру в людей, но исполняется гневом и желанием отомстить.

 
 
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Темы
 
Видео Восхождение Героя Щита (Tate no Yuusha no Nariagari)
 22 июня«Восхождение Героя Щита» — анонс
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«Восхождение Героя Щита» — анонс

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