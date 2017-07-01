Печальные вести приходят с полей возможного продолжения «Настоящего детектива» — никаких признаков возвращения в проект Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона, зато поползли слухи о том, что на главную роль в третьем сезоне пробуется оскароносный Махершала Али (фильмы «Лунный свет», «Скрытые фигуры», сериалы «Люк Кейдж», «Карточный домик»). Крайне неравнозначная замена, согласитесь. Да и вряд ли сила расового разнообразия поспособствует тому, что третий сезон искупит все грехи второго.

Снятый Кэри Фукунагой («Безродные звери») первый сезон мрачной детективной антологии о Расте Коуле (Макконахии) и Марти Харте (Харрельсон) был с восторгом принят зрителями и критиками, а вот второй оказался для многих разочарованием, на долгие месяцы отправив проект в спячку.

Однако в прошлом декабре в одном из интервью Мэттью Макконахи заявил, что не прочь вернуться, попадись ему в руки достойный сценарий продолжения, а в марте появились кое-какие новости, намекающие на возвращение сериала: Ник Пиццолатто вроде бы уже вовсю пишет сценарий, а в напарники ему определили создателя «Дедвуда» Дэвида Милча, хотя ни HBO, ни авторы комментировать ситуацию не спешили.

Как бы то ни было, потенциальное участие Махершалы Али в третьем сезоне пока только обсуждается, и контракт ему на подпись не подсовывают. Однако не этого ждут многие поклонники «Настоящего детектива», совсем не этого.