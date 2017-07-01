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Первоисточники: variety.comdeadline.comwww.bbcamerica.com Прямая ссылка на новость:

Amazon и ITV вернут «Ярмарку тщеславия» на малые экраны

Очередная телеадаптация знаменитого сатирического романа Уильяма Теккерея ожидает выхода в свет — потоковый сервис Amazon совместно с британским каналом ITV взялись за разработку семисерийной драмы «Ярмарка тщеславия».

События разворачиваются на фоне Наполеоновских войн. Осиротевшая девушка из бедной семьи всеми правдами и неправдами пытается вскарабкаться на самую вершину английского высшего общества. Роль главной героини «романа без героя» — Бекки Шарп — досталась молодой британской актрисе Оливии Кук («Мотель Бейтсов»).

Давно ставшая классикой книга успела пережить несколько экранизаций. Только телеканал BBC трижды выводил «Ярмарку тщеславия» на малые экраны. А в 2004 году в прокате с треском провалился одноимённый фильм с Риз Уизерспун в главной роли.

Сценарий напишет Гвинет Хьюз, режиссёрское кресло займёт Джеймс Стронг («11/22/63», «Бродчёрч»). Исполнительными продюсерами значатся Хьюз, Джулия Стэннард («Война и мир»), Дэмиен Тиммер («Виктория») и Том Малленс («Полдарк»). Производственный процесс возьмут на себя Amazon Studios и Mammoth Screen. Съёмки сериала начнутся в сентябре в Лондоне и Будапеште. Премьера намечена на следующий год.

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