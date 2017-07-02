Настал июль, а значит, нам пора встрепенуться и в последний момент опубликовать-таки предварительный обзор аниме лета 2017 года! В то время как весна принесла с собой целый ряд многообещающих возвращенцев, летний аниме-сезон делает ставку на новинки самых разных жанров и мастей. С одной стороны, без очевидных блокбастеров уровня «Атаки на титана 2» как-то грустновато. С другой — зато и разочарований в духе второго «Бахамута» нам не светит, так что, может, оно и к лучшему. Удивляться приятно всё-таки куда предпочтительнее, чем неприятно разочаровываться.
Но чтобы вы могли прикинуть, что именно вас ждёт в ближайшие недели, мы уже привычно проанализировали полсотни авторских составов, описаний сюжетов, трейлеров, а иногда ещё и первоисточников, чтобы выделить наиболее любопытные (на наш глубоко «объективный» взгляд) новинки аниме лета 2017 года. И приглашаем вас познакомиться с полученными выводами:
- 1 июля суббота
- Боевая песня: Симфодрайв 4 Senki Zesshō Symphogear AXZ
- Дикая пляска мечей Katsugeki! Tōken Ranbu
- Заядлый игрок Kakegurui
- Сводники духов: Лисьи свахи Enmusubi no Youko-chan
- Логика Хины Hina Logi: from Luck & Logic
- Судьба: Апокриф Fate/Apocrypha
- 2 июля воскресенье
- Боевая женская старшая школа Battle Girl High School
- Под юбкой скрывался зверь Skirt no Naka wa Kedamono Deshita
- Рыцари и магия Knight's & Magic
- Чистюля! Аояма-кун Keppeki Danshi! Aoyama-kun
- 3 июля понедельник
- Любовь и ложь Koi to Uso
- Ресторан из другого мира Isekai Shokudō
- Театр тьмы 5 Yamishibai: Japanese Ghost Stories
- Утончённая повседневная жизнь в квартире со сверхъестественными существами Yōkai Apāto no Yūga na Nichijō
- 4 июля вторник
- 7 — верно, 3 — неверно Nana Maru San Batsu
- Дурочка Aho-Girl
- Малолетние бездельники Tsuredure Children
- 5 июля среда
- В ловушке лжи NTR: Netsuzou Trap
- Саюки: Взрывная перезарядка Saiyuki Reload Blast
- 6 июля четверг
- Героиня поддерживает фрукты Action Heroine Cheer Fruits
- Дайв DIVE!!
- Магазинчик бойфрендов Konbini Kareshi
- 7 июля пятница
- 18if 18if
- Ватиканские исследователи чудес Vatican Kiseki Chōsakan
- Империя Альтаир Shōkoku no Altair
- Правитель Хроноса Jikan no Shihaisha
- Созданное в Бездне Made in Abyss
- 8 июля суббота
- Добро пожаловать в бальный зал Ballroom e Yōkoso
- Монополия моего героя Hitorijime My Hero
- 9 июля воскресенье
- Директор принцесс Princess Principal
- Жизнь кентавра Centaur no Nayami
- 10 июля понедельник
- А вот и три ангела! Tenshi no 3 Piece!
- 11 июля вторник
- Безответственная галактика Тайлора Musekinin Galaxy Tylor
- Магический круг: снова и снова Mahōjin Guru Guru
- Новая игра 2 New Game!!
- Со своим смартфоном в параллельном мире Isekai wa Smartphone to Tomo ni.
- 12 июля среда
- Добро пожаловать в класс превосходства Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e
- Кайто и Анса Kaito × Ansa
- Красавчики из эпохи Сенгоку: Любовь, что пролетает сквозь время Ikemen Sengoku
- Нора, принцесса и бродячий кот Nora to Ōjo to Noraneko Heart
- Первая гяру Hajimete no Gal
- Свет Клион Clione no Akari
- Теннис 9 Teekyū
- 13 июля четверг
- Игроки Gamers!
- 14 июля пятница
- Девочка из ада 4 Jigoku Shōjo: Yoi no Togi
- 22 июля суббота
- Мстители будущего Marvel Future Avengers
- Отражение: Первая волна The Reflection
- Июль 2017 года
- Лесные феи: Девушки-грибы Mori no Yōsei Kinoko no Musume
- Мусащино Musashino!
- 12 августа суббота
- Конец легенд 2 Owarimonogatari
Суббота, 1 июля
Эпизодов 13
Открывает наш обзор новых аниме лета 2017 года очередное продолжение не самого плохого сериал, в котором девочки поют и начищают друг другу морды. Правда, последние представители редакции забросили это зрелище за однообразность ещё на третьем сезоне, но тех, кто продолжает смотреть, не осуждаем. Тем более, четвёртую часть поставит режиссёр последних двух сезонов Кацуми Оно, да и сэйю останутся на своих местах. А значит, за качество можно не волноваться.
смотреть не планируем
Эпизодов 13
Пока студия A-1 Pictures создаёт для нас новую «Судьбу», великая и ужасная ufotable взялась за экранизацию онлайн-игры про японские мечи, представленные в виде бисёненов. И чтобы мы уж точно ни на что не рассчитывали, снимать сериал отрядили режиссёра-дебютанта Тощиюки Щирая (делал эпизоды в «Пожирателе богов»)… Хотя, может быть, просто никто более известный ввязываться в это не захотел. Ну и самое забавное заключается в том, что трейлер «Дикой пляски мечей» выглядит достойно: хорошая музыка и анимация экшена, живо напоминающая «Судьбу: Ноль». Жалко, что смотреть и слушать это мы вряд ли будем дольше одного эпизода.
как ufotable до такого докатилась?
Эпизодов 12
Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является лучшим способом отточить подобные навыки, как не азартные игры? Победители живут в Академии как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появлением в заведении девушки по имени Юмеко Джабами ученикам предстоит узнать, что такое настоящий азарт.
Сериалы об играх разумов выходят достаточно редко, чтобы любой более-менее приличный представитель автоматически заслуживал высокого рейтинга ожидания. Но манга «Заядлый игрок» добавляет к ним ещё один наиприятнейший элемент: в схватках участвуют сплошь привлекательные красотки, которых явно возбуждает победа над соперницами.
К сожалению, приоритеты у анимационной версии «Заядлого игрока», если судить по трейлеру, направлены несколько в иную степь: вместо фансервисных поз и томных взглядов она уделяет куда больше внимания гротескно-перекошенным рожам проигравших. И они в манге, если подумать, были — просто акцента на них никто не делал.
Впрочем, даже если визуальную часть «Заядлого игрока» считать не плюсом, а минусом сериала, ждать его мы всё равно не перестанем. Потому что надежда на достойное противостояние разумов с лихвой перевешивает.
лишь бы азартные игры были интересными
Эпизодов 24
Сериал обрёл популярность на китайском видеосервисе Bilibili и получил золотой билет в мир японского телевидения.
Сюжет интригует: в этом мире ёкаи и люди живут мирно и счастливо, пока смерть не разлучит их. Увы, такое печальное событие случается довольно часто — ёкаи живут гораздо дольше, чем их возлюбленные люди. Поэтому популярностью пользуется сервис сохранения воспоминаний любимых, которым ёкаи вовсю пользуются, чтобы и дальше счастливо жить со своими вторыми половинками. Пока, правда, не очевидно, где именно остаются воспоминания, но трейлер оставляет широкий простор для интерпретации.
Что из всего этого получится, не совсем понятно, но мы по крайней мере глянем.
средний
Эпизодов 12
Не успели мы насладиться одной экранизацией карточной игры «Удача и логика», как добрый режиссёр Хироаки Акаги, для которого это второй самостоятельный проект, спешит с новой нетленкой.
Новый сериал рассказывает о буднях наивной принцессы небольшой страны по имени Лионес Елистратова, которая отправляется на Хоккайдо, дабы поступить в ALCA — образовательное учреждение, где учат на логикалистов, поддерживающих нынешний мировой порядок. Там Лионес оказывается в классе S, полном интересных личностей, среди которых логикалист Нина Александровна.
Судя по именам, русские совершили набег на японское образование и никто не смог их остановить. Мы бы назвали всё это «слабоумие и отвага», но к нашим мудрым словам практически никогда не прислушиваются.
в топку
Эпизодов 12
После событий третьей войны за Грааль в городе Фуюки таинственные маги из клана Иггдмиллениум выкрали Большой Грааль, без которого проведение ритуала невозможно. Следующие семьдесят лет Иггдмиллениумы потратили на подготовку своего варианта войны магов, где для обеспечения победы клана правила призыва Грааля были значительно изменены.
И теперь уже в горах Трансильвании в Великой Войне за Грааль четырнадцать мастеров и слуг из двух противоборствующих фракций борются за обладание всемогущим исполнителем желаний. Событие настолько необычное, что для контроля за войной был автоматически призван таинственный независимый слуга класса Правитель.
Кажется, японцы искренне считают, что «Судеб» много не бывает. Ну а мы после просмотра «Судьбы: Ноль» даже готовы в это поверить и дать свежему сериалу шанс. Судя по синопсису, нас ожидает альтернативная версия событий, случившихся как раз после «Судьбы: Ноль».
Делает сериал малоопытная команда из режиссёра Ёщиюки Асая, который ставил самостоятельно только «Шарлотту», и сценариста Юйчиро Хигащиде (эпизоды «Школьной жизни!»). Последний является также автором оригинальной новеллы. За анимацию отвечает студия A-1 Pictures. Впрочем, несмотря на неопытность, список авторов не так уж и плох. А значит, и сериал мы попробуем посмотреть.
высокий
Воскресенье, 2 июля
Мы по доброте душевной не обращали на это внимание, но реальность настигла и нас. Каждый сезон в Японии выходит как минимум одно аниме, где четвёрки или, что ещё страшнее, тройки школьниц сражаются со злом в махоседзевских костюмах, но при этом формально не являются махосёдзями! Летний аниме-сезон 2017 года не стали исключением.
В 2045 году человечество противостоит загадочным существам под названием Иросу, возникшим будто из ниоткуда, причём выступают против них обычные девочки. Таких девочек называют Хощимори (Звёздные стражи), и для них существует спецшкола — Женская академия Щиндзюгаммине.
Сериал сделанный по игре вызывает у нас неистовое чувство одобрения — конечно же, кому-то еще, кроме хардкорных геймеров, нужно прокачивать девочек-хощимори, а то не ровен час, и Землю потеряем. Хотя, режиссеры, которых у сериала целых два, Нориаки Акитая и Казуо Мияке раньше отличились только совершенно проходными сериалами, типа «Активный рейд» или «Священная семерка», так что все будет держаться только на вашем, наши дорогие зрители, воображении.
девочек на прокачку? Мы не по этой части.
Щизука Коминами — студентка колледжа и тихий интроверт — приходит на групповое свидание, но с трудом вписывается в атмосферу, пока с ней не заговаривает красивая старшекурсница по имени Рё. В результате девушки уходят со свидания вместе, и Щизука решает переночевать в доме новой подруги, но там происходит неожиданное: Рё целует Щизуку и укладывает её в постель. Поначалу Щизука думает, что её новая прекрасная знакомая — просто активная лесбиянка, но вскоре обнаруживает внезапную правду: Рё оказывается переодетым в женскую одежду парнем.
Судя по всему, перед нами очередной хентай, замаскировавшийся под эччи, дабы проскользнуть на телеэкраны. Да, канал Tokyo MX планирует показывать зацензуренную версию, но подписчики сервиса ComicFesta Anime Zone получат вариант 18+ — с обнажёнкой и прочими прелестями. Если верить сюжету и названию, отдельные прелести вам в экран не влезут, но можно всё-таки рискнуть и посмотреть хотя бы парочку эпизодов — благо они все пятиминутные.
В конце концов, режиссёр Мицутака Нощитани эпизодически работал над многими хорошими сериалами — такими как «Белая коробка», «Безоблачное завтра», «Шарлотта» и «Клуб свиданий частной школы Оран». Вдруг научился у старших товарищей хорошему?
подглядим в замочную скважину
В один прекрасный день главный герой — огромный фанат жанра «меха» — попадает в автокатастрофу и погибает… но его душа вместе с воспоминаниями о прошлой жизни переносится в параллельный фэнтезийный мир. Теперь его зовут Эрнести Эшеваррия, и он вместе со своими новыми друзьями хочет стать пилотом одного из огромных боевых доспехов — Рыцарей Силуэта.
С одной стороны, у нас тут попаданец, помноженный на магическую школоту, да ещё и трап. И авторский состав не то чтобы впечатляет: в карьере режиссёра Юске Ямамото были как приличные аниме вроде «Добро пожаловать в NHK», так и откровенная фигня, например «Романтика Валькирий»; то же самое можно сказать про сценаристку Мичико Ёкоте. Да и среди сэйю нет любимчиков Всеяредакции. С другой стороны, у сериала отличный трейлер, в котором гигантские роботы сражаются с ещё более гигантским монстром, и выглядит это всё очень здорово. Так что «Рыцарям и магии» стоит хотя бы дать шанс.
посмотрим пару эпизодов, а там будет видно
Споконы там, споконы сям… Едва ли найдётся хоть один аниме-сезон без чего-нибудь спортивного. Как выделиться на фоне соседей по жанру? Можно удариться в фансервис, как «Воля!» или «Кейдзо», можно через спорт додать жизненности («Пинг-понг») или комедийности («Теннис»). А можно поизощряться с протагонистом — сделать его гением или чудаком. Или и тем, и другим.
Аояма-кун имеет пунктик на чистоте. Точнее, даже не пунктик, а целый пунктище, влияющий на его стиль игры. Ещё у протагониста есть привычка превращаться в чибика с голосом Рётаро Окиаю — этому сэйю не впервой озвучивать «холодильников» с принципами (см. Кучики Бьякую в «Бличе», Эбису в «Норагами»).
Вроде всё неплохо: трейлер приятный, в основу сюжета легла издающаяся с 2014 года манга… Но настораживает студия: хотя ей 37 лет, самостоятельно она сделала только два десятка сериалов, самым недавним из которых был злополучный так и не вышедший «Ярость Бахамута: Друзья Манарии».
плюсы соседствуют с минусами
Понедельник, 3 июля
В недалёком будущем японское правительство издаёт закон, согласно которому по достижении шестнадцатилетнего возраста человека обязывают вступить в брак, в противном случае его ждут серьёзные юридические последствия. Причём теперь людям не нужно самостоятельно искать себе партнёра — государственные органы подбирают «подходящих» супругов. Юкари Недзиме уже исполнилось пятнадцать, его оценки ниже среднего, он живёт в маленькой деревушке и очень давно влюблён в девушку по имени Мисаки Такасаки. Но в один прекрасный день Юкари получает уведомление государственного образца о предстоящем вступлении в брак с совершенно другой девушкой...
Микс романтики, драмы и тоталитарного сеттинга — не самый плохой напиток для летнего сезона. Режиссёр Сейки Такуно снял «Мир удона Поко» и «Ямаду-куна и семь ведьм», то бишь хороший сериал потянуть, в принципе, может. Куда более серьёзные опасения вызывает Нацко Таканащи, не написавшая самостоятельно сценария ни к одному выдающемуся сериалу. Зато в её портфолио есть такие вещи, как «Братский конфликт» и «Землетрясение в Токио: 8.0 баллов» — оба шедевра Всеяредакция не смогла досмотреть дальше пары эпизодов.
К тому же трейлеры демонстрируют какую-то странноватую анимацию, так что мы погодим, пожалуй, прыгать на месте от нетерпения. Окажись режиссёром кто поопытнее, а сценаристкой — хотя бы Мария Окада (кажется, такой сюжет — как раз для неё), рейтинг ожидания был бы повыше.
пока не очень
На цокольном этаже углового здания в торговом квартале неподалёку от офисного центра располагается ресторанчик под немудрящим названием «Кошкин ресторан западной кухни» (или просто «Некоя»). Открыли его лет пятьдесят назад, а название своё он получил благодаря изображению кошки, украшающему входную дверь. Ресторанчик давно облюбовали офисные служащие, которые ценят обширное меню «Некои» (в него, несмотря на название заведения, входят далеко не только западные блюда). Однако есть у этого непримечательного местечка один секрет: каждую субботу двери ресторана закрываются для обычных гостей, а места за столиками занимают «особые посетители», «гости из того мира», угощающиеся яствами, которых никто из обычных людей никогда не пробовал.
Занятная концепция у сериала. Эдакая «Работа!», в которую добавили фантастический элемент. И режиссёром, и сценаристом у «Ресторана» значится Масато Дзимбо, запомнившийся работой над сериалами «Дитя Хаоса» и «Судьба: Девочка-волшебница Илия 2». Не самый плохой послужной список. Вот только слишком много здесь зависит от качества и разнообразия юмора. И вероятность того, что получится хорошо, как нам кажется, невысока. Будем рады ошибиться.
весьма средний
Эпизодов 13
Очередной сезон короткометражной хоррор-антологии. От предшественников его принципиально отличает только то, что на этот раз сценарии ко всем тринадцати эпизодам написали женщины. Пойдёт ли это сериалу на пользу — узнаем уже совсем скоро.
снова попробуем посмотреть
Ёкаи — такой же столп аниме-индустрии, как ОЯШи, лоли и попаданцы. И в списке новинок аниме лета 2017 года нашлось место очередной истории про столкновение человека с паранормальщиной.
Ющи Инаба — шестнадцатилетний парень, родители которого погибли три года назад. После этого он переехал жить в дом своего дяди, но, поступив в старшую школу, решил перебраться в школьное общежитие. Однако этому не суждено было случиться: общежитие сгорело дотла. В итоге парню всё же повезло: он нашёл квартирку с очень низкой по японским меркам арендной платой в 25 000 иен (примерно 220 долларов). Увы, Ющи слишком поздно выяснил, что его новое жильё является центром притяжения для классических японских сказочных существ вроде ёкаев или мононоке, и с этого момента жизнь героя превратилась в череду невероятных происшествий.
Чтобы как-то выделиться на фоне прочих сериалов про всякое мистическое, надо либо быть гуру уровня Миядзаки, либо придумать нестандартный подход — например кислотный цинизм, как в «Китаро с кладбища», или милую пародию, как в «Загугли! Коккури-сан». «Утончённая повседневная жизнь в квартире со сверхъестественными существами», похоже, решила брать юмором, лёгким фансервисом и мощным составом сэйю. Всё это по отдельности не ново, но совокупно может и выстрелить.
а вдруг?
Вторник, 4 июля
Эпизодов 12
Тихий книголюб Щики Кощияма переходит в старшую школу, и практически сразу же его берёт в оборот одноклассница Мари Фуками, которая затаскивает паренька в таинственную Группу изучения викторин. Так он открывает для себя невероятный мир скоростных ответов на каверзные вопросы.
Ох и любят японцы проверять свою способность к созданию интересных сериалов на любую тему! В этот раз объектом эксперимента стали викторины. И как-то мы сомневаемся, что это хорошая идея. Всё же викторина содержательно сильно отличается от интеллектуальных игр и спорта. В ней знания и скорость реакции значат больше, чем тактика и стратегия. Или нет? Посмотрим.
Авторский состав, кстати, у сериала средненький. В режиссёрском кресле расположился Масахару Окуваки, также известный как Масаки Озора («12 лет»), сценарий пишет Юуко Какихара («Игра Чихайи 2», «Несокрушимая кукла-машина»).
пару эпизодов глянем
Эпизодов 12
Действие вертится вокруг Ёщико — по-настоящему глупой школьницы, неспособной получить положительную оценку даже на простейших тестах. Большую часть своего школьного досуга она проводит с другом детства, который, по её же словам, ей нравится, но вынужден мириться с её постоянными нелепыми выходками.
Обычно когда двигателем повествования служит тупость одного или нескольких героев — это отличный повод поскорее бросить сериал и забыть о его существовании, словно о страшном и абсурдном сне. Но это касается только серьёзных произведений, а не комедий типа «Дурочки». Тут подобный зачин вполне может сработать — и если верить первой паре глав оригинальной ёнкомы, даже сработает... как минимум на ограниченное время. Рано или поздно выходки обожающей бананы девчушки, которую близкие и за человека-то толком не считают, почти наверняка утомят. Но если повезёт, сезон кончится раньше.
умеренно высокий
Эпизодов 12
«Я тебя люблю» — всего три слова, каких-то 10 букв. Но сколько сложностей с ними связано!
…ну ладно, поскольку мы говорим о японском сериале, там это скорее «suki desu», «aishiteru» (для самых прямолинейных) или, например, «tsuki ga kirei» (для самых поэтичных и стеснительных). Хотя в целом ситуация та же: букв мало, переживаний много. Особенно учитывая, что герои сериала — школьники, для которых это может быть первым большим чувством.
В основу сериала легла ёнкома, рассказывающая подростковые истории любви. Производством занялась формально молодая (возникла в 2010 году), но на самом деле опытная студия Gokumi, которую основали выходцы из Gonzo, когда-то делавшие «Штурмовых ведьм» и «Саки». Похоже, всеяредакционным любителям романтики будет чем поживиться.
может получиться мило
Среда, 5 июля
Юма и Хотару — подруги с детства, так что когда у Юмы появляется парень и она чувствует себя неуверенно, то просит Хотару (у которой тоже есть парень) организовать двойное свидание. Но Хотару, будучи хорошей подругой, идёт дальше: предлагает Юме себя в качестве, хм, «тренажёра». Как следует «потренировавшись», девушки осознают, что привлекают друг друга куда сильнее, чем их парни...
Юри-романтика, а то даже и целая юри-драма? Заверните, пожалуйста. Любовный квадрат в придачу? Обвяжите розовой ленточкой. От сценариста простого, но милого «Иллюстрированного дневника ёкаев юного Киитаро»? Пробивайте скорее, деньги уже наготове. Собственно, в этой идиллии несколько смущают лишь личности режиссёра и второго сценариста, которые вместе сделали «Мисс Бернард сказала». Но это не страшно, тем более что серии у «Ловушки» будут короткими.
высокий
Эпизодов 12
Сюжет рассказывает о затяжном путешествии не очень-то праведного буддийского монаха Гендзо Сандзо в компании трёх демонов Ща Годзё, Сона Гоку и Чо Хаккая с целью помешать освобождению могущественного повелителя демонов, заточённого тысячу лет назад.
Не всем старым франчайзам стоит возрождаться. Вот кому, спрашивается, нужно продолжение чрезвычайно занудного и скверно нарисованного сериала на добрую сотню серий (считая два сиквела) семнадцатилетней давности про тоскливое дорожное приключение четвёрки пафосных бисёненов? Разве что тем, кому бисёненов в жизни не хватает. А поскольку Всеяредакция к таковым не относится, то как-нибудь без нас, как-нибудь без нас.
мимо
Четверг, 6 июля
История сериала разворачивается в тихом специализирующемся на выращивании фруктов городке Хинано, жизнь в котором постепенно приходит в упадок. Ради спасения своей малой родины старшеклассница Мисаки Щирогане и другие девочки по настоянию тёти Мисаки, являющейся губернатором префектуры, становятся местными «героинями» и теперь создают экшен-сценки с целью популяризации и оживления родного городка.
Кажется, девочек-айдолов уже можно выносить в отдельный поджанр аниме. И не то чтобы этот поджанр нам нравился. Нет, сериал «Обычные старшеклассницы пытаются быть местными идолами» мы посмотрели с относительным удовольствием, но тема там была раскрыта достаточно. Авторский состав тоже не вдохновляет. Режиссёр Кэйзо Кусакава работал до этого над такими вещами, как «Загадка дьявола» и «Фуука». У сценариста Нарухисы Аракавы в послужном списке значатся «Демонесса и герой», «У этого кружка рисования неприятности!» И ни один из этих сериалов нас не порадовал. Нет, конечно, может случиться чудо, и грядущее произведение окажется развесёлым бредом. Но в такую перспективу мы практически не верим.
очень невысокий
Клуб прыжков в воду Мидзуки (КПВМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер (женского пола) уговаривает инвесторов дать прыгунам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КПВМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.
Свято место пусто не бывает, и если в летнем аниме-сезоне не выходит «Воля», то другой сериал про поджарых бисёненов в плавках успокоит страждущие души фудзёсь всего мира. Что до нас, то мы надеемся на более-менее пристойный спокон с завершённым сюжетом (чем славятся сериалы блока Noitamina) и без гейства. Не факт, конечно, что нашим надеждам суждено сбыться...
средний
Место встречи изменить нельзя. В этом аниме центром притяжения является… магазин.
Весна... То самое время, когда новые ученики начинают привыкать к своей школьной жизни. Только поступившие в старшую школу Харуки Мищима и Това Хонда с нетерпением предвкушают её начало. Наса Санаги — единственный член кулинарного клуба ещё со средней школы — остаётся верен своему увлечению и трудится над новым проектом по заданию куратора. Ученик второго класса Нацу Асуми повзрослел за год, но девушку себе решил пока не искать. Выпускающиеся в этом году ученики третьего класса Микадо Накадзима и Масамуне Сакуракодзи с улыбкой наблюдают за ним. Всех их объединяет ближайший магазинчик, где они затариваются после школы.
Каждый ходит туда по разным причинам: съесть мороженое после клубных занятий, купить новейший выпуск игрового журнала, приобрести ингредиенты для готовки, встретиться с друзьями или перекусить любимым хлебом с шоколадом. Магазин стал местом, где они могут пообщаться, отдохнуть и обзавестись новыми воспоминаниями. Однако начиная с этого момента причины, по которым они заходят в магазинчик, будут постепенно меняться.
Pierrot, ну что за?..
Пятница, 7 июля
Сериал рассказывает о Мире снов — пространстве коллективного бессознательного, наполненном мечтами, желаниями и страхами людей. Каждый раз, когда главный герой Харуто пытается заснуть в своей комнате, его сознание невольно проникает внутрь чужих снов. Однажды он оказывается заперт внутри сна ведьмы, желающей сбежать от своей проблемы — болезни под названием «Синдром Спящей Красавицы». Сможет ли Харуто найти выход и вновь вернуться в мир вне сна?
Ещё недавно 18if умудрялся интриговать: от студии Gonzo ведь можно ждать чего угодно, а двуцветный чёрно-фиолетовый тизер как минимум выделялся на общем фоне. Но потом у сериала появился полноценный трейлер, и интерес сошёл на нет: к банальной завязке присоединился дешёвый визуальный ряд. Можно, конечно, понадеяться, что решение отдать каждую серию отдельному режиссёру превратит 18if в экспериментальный коллаж из радикально отличных стилей, но верится в это слабо. Да и не протянем мы несколько серий, скорее всего.
не нулевой, но близко
Эпизодов 12
А вот это и впрямь необычное занятие! В сонмище ОЯШей, меховодов, девочек-волшебниц, спортсменов и спасителей мира вклинились герои редкой специальности — учёный и криптоаналитик, занимающиеся проверкой чудес.
Задумка неординарная. Авторско-актёрский состав весьма хорош. В основе — манга, являющаяся адаптацией ранобэ, выходящего уже 10 лет. Увы, трейлер наносит удар под дых: похоже, вместо культпросвета и умного детектива нас ждут типичные пафосные сражения с порождениями тьмы, только бой будет вестись не волшебными жезлами и катанами, а распятиями и молитвенниками. Да и дуэт бисёненов на главных ролях выглядит как-то подозрительно.
верить или не верить?
Махмуд — молодой паша, направленный на службу в правительство Турецкой Стратократии в неспокойное время: угроза войны нависла над родиной, соседняя агрессивная Империя собирает силы. Правительство Турции расколото на сторонников и противников войны, и Махмуд относится к последним: он готов приложить любые усилия, лишь бы сохранить мир. Юноша всё глубже увязает в политических играх, приобретая по ходу дела как новых союзников, так и врагов. Сможет ли молодой паша достичь своей цели? И что он будет делать, если избежать войны всё же не удастся?
Политические интриги и историческое фэнтези с восточным антуражем — штука в аниме не самая распространённая. Так что сериал автоматически вызывает интерес. Авторский состав рейтинг ожиданий только подкрепляет. Режиссировать сериал будет Казухиро Фурукащи («Бродяга Кенщин», «Мобильный доспех Гандам: Единорог»), за сценарий отвечает Нобору Такаги («Санкарея», «Дюрарара!»). Ну а анимацией всего действа займётся толковая студия MAPPA.
Оригинальность тематики, хороший состав создателей, вероятно, очень приличная анимация — всё это обеспечивает высокий рейтинг ожиданий, но не гарантирует качества сериала. Ибо уж очень многое здесь зависит от годности первоисточника и логичности тамошних политических интриг. А эти качества мы сможем оценить только по выходе первых эпизодов.
всё же высокий
Аниме про Путина! Даже про трёх Путиных! Но не Владимира Владимировича, а Виктора Александервича, Кири Викторвича и Мину, просто Мину. Выглядят все трое как ровесники, но если японцы осознали смысл отчеств лучше, чем правила их написания, то Виктор и Кири вполне могут оказаться отцом и сыном — в историях о манипуляциях со временем бывает и не такое (всяко проще, чем родить себя от самого себя).
История рассказывает о «Правителях Хроноса», способных управлять временем в сражениях. Их цель — истребление пожирающих время демонов, которые появляются, когда люди желают повернуть время вспять.
так упорото, что даже любопытно
Громадная система пещер, известная как Бездна, — единственное не исследованное людьми место. Никто в действительности не знает, насколько она глубока, внутри живут странные и удивительные существа и полно загадочных древних реликвий, неизвестных современному человеку. Много поколений глубины Бездны влекут искателей приключений. Тех, кто достаточно храбр, чтобы войти в её опасные ущелья, называют «расхитителями пещер». В Оосу — городе на границе с Бездной — живёт девочка-сирота по имени Рико, мечтающая стать такой же великой «расхитительницей пещер», как и её умершая мать, а ещё разгадать великую тайну Бездны. В один прекрасный день, исследуя тёмные глубины пещер, она находит маленького мальчика, который в действительности оказывается роботом.
Завязка вполне подходящая для нормальной приключенческой истории; дизайн весьма специфический и даже «детский»; авторская команда — достойная (режиссёр ставил «Монстра» и «Абэнобаси: Волшебный торговый квартал»)... Но самое интересное даже не это. Знакомые с оригиналом сообщают, что под маской сказочного детского приключения скрывается натуральное тёмное фэнтези (причём весьма качественное) с совершенно недетскими ужасами и страданиями. Ну что же, коли так, вы привлекли наше внимание.
очень-очень любопытно
Суббота, 8 июля
Эпизодов 12
Школьные клубы — они как Греция: в них всё есть. И хосты, и спасители мира — и даже бальные танцоры.
Юный Татара Фуджита мечтал преуспеть хоть в чём-то, но, к своему вящему сожалению, стал обычным, ничем не примечательным подростком. Так бы Татара и продолжал свою невыразительную жизнь, если бы не встретил эксцентричного профессионального танцора Канаме Сенгоку, буквально затащившего школьника в свою бальную студию, открыв ему тем самым новый мир — мир спортивных бальных танцев.
Студия Production I.G ловко прыгнула с волейбольной площадки на скользкий танцевальный паркет. И судя по трейлеру, её новый проект будет не менее ярким и динамичным, чем «Волейбол».
потанцуем?
Все в укрытие! Объявлен красный уровень яойной угрозы! Тут уже не домыслы, а предельно красноречивые три буквы в графе «жанр».
Юкина Хииро («Другая», «Берсерк») почти везде была директором эпизодов — а тут ей привалило счастье порулить производством целого сериала. Главные герои — робкий парень на побегушках у хулиганов и могучий парень, регулярно прописывающий хулиганам люлей. М-м-м, как романтично… на самом деле нет.
нет
Воскресенье, 9 июля
История «шпионского экшена» разворачивается в альтернативном Лондоне XIX века — городе в королевстве Альбион, разделённом стеной на западную и восточную части. Живущие под прикрытием учениц престижной школы Куин Мэйфэйр девочки-шпионки должны использовать все свои способности, дабы выживать и действовать в мире, полном притворства, шпионажа, тайных проникновений и автомобильных погонь.
Эх, вот вроде бы всё в сериале выглядит хорошо. Неплохая концепция, дающая надежду на качественный экшен и интересный сюжет, — раз. Трейлер, радующий приятной анимацией, — два. Юки Кадзиура в качестве композитора — три… Но один взгляд на список авторов сериала заставляет нервно дрожать в ожидании худшего. Ибо если режиссёр Масаки Тачибана имеет на своём счету приятного, пускай и бесконечно далёкого от экшена и интриг «Баракамона», то сценарист Ичиро Окочи отметился работой над «Кабанери железной крепости». Может ли быть рекомендация хуже? Сомневаемся. Насколько это страшно для оригинальной истории, сосредоточенной на интриге и сюжете? Это не просто страшно, это катастрофично!
Тем не менее, будучи неисправимыми оптимистами, мы всё же посмотрим пару эпизодов. Ибо…
а вдруг получится хорошо?
Эпизодов 12
Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста и проходящая через все обычные подростковые испытания во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычными подростками в том, что она — кентавр. Впрочем, Химено не единственное мифологическое существо в своей школе — у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие не присущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы вполне обыденной школьной жизни.
М-да. Некоторые сотрудники «КГ» дропнули сериал ещё по постеру, другие сломались на трейлере... Те же, кто решил разобраться в вопросе чуть серьёзнее, выяснили, что «Жизнь кентавра» — манга с пусть небольшой, но преданной аудиторией фанатов. И вовсе не из-за того, что их привлекают лошади или змеи, скрещенные с анимешными девушками. Оказывается, фансервиса в произведении толком нет. Зато есть многочисленные рассуждения на тему расизма, равноправия и политики. Автор начал историю как слайс об особенностях жизни сверхъестественных существ, но в итоге скатился на социальные комментарии. И западной аудитории это, само собой, приглянулось.
Наш же и без того нулевой интерес потонул окончательно.
просто нет
Понедельник, 10 июля
Эпизодов 12
В летнем аниме-сезоне 2017 года за жанр «маленькие девочки краснеют перед огромным микрофоном» придется отдуваться именно этому сериалу.
Повествование вертится вокруг старшеклассника Кё Мекуи, который из-за какой-то психологической травмы постоянно прогуливает школу. При этом у Кё есть хобби — писать песни для программ, синтезирующих голос. Однажды парень получает письмо от трёх пятиклассниц — плаксы Дзюн «Дзюн-тан» Гото, волевой Нодзоми «Зоми» Момидзидани и вечно сонной Соры «Ку» Канещиро. Девочки с самого раннего детства росли и воспитывались вместе, а теперь хотят, чтобы Кё помог им пробиться в мир большой музыки.
Учитывая то, что сэйю девочек — Юко Оно, Юки Иное и Аой Кога — раньше играли исключительно одноклассниц и население, а у режиссера Щинсуке Янаги только один сериал «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?», который Всея пыталась смотреть, упражнение это чисто номинальное, не претендующее ни на песни, ни на комедию, ни на продажи. Просто маленькие девочки краснеют перед огромным микрофоном, вы поняли.
пускай и дальше краснеют
Вторник, 11 июля
История разворачивается «после далёкого будущего, в ещё более далёком будущем», где Союз Объединённых Планет находится в упадке, Империя Раалгона давно уничтожена, а люди разбрелись по галактике и теперь мирно живут в разных мирах. Парень по имени Банджо Уэки Тайлор работает на переработке космического мусора над атмосферным слоем одной из населённых планет. Однажды он случайно обнаруживает роботизированный корабль и находящуюся в нём закованную в лёд девушку. За девушкой по всей вселенной гоняются разнообразные личности и организации, ибо она предвестница гибели галактики по имени Азалин Гоза 168-я. Банджо и Гоза отправляются в путешествие с целью возродить Союз Объединённых Планет, но всё идёт не по плану…
Загадочный короткометражный сериал, анонсированный всего за месяц до выхода и, судя по названию, имеющий некое отношение к «Безответственному капитану Тайлору» 1993 года, но при этом рассказывающий, кажется, о другом временном периоде и о других персонажах (среди которых то ли потомок, то ли однофамилец того самого Тайлора). Из авторов выделяется разве что режиссёр Хирощи Кимура, работавший над «Хаматорой» (правда, под присмотром Сейдзи Кищи). В общем, мы слабо представляем, что ждать от этого аниме.
непонятный
Очередная радость ретрофагов! Сериал обещает быть олдскульным и ламповым. Манга-первоисточник стартовала аккурат четверть века назад (в 1992 году) и продержалась 11 лет. Первая аниме-экранизация тоже вышла в прошлом тысячелетии — в 1994 году. Пародировать RPG начали уже тогда — этим «Магический круг» и занялся: тут и квесты, и информационные блоки, и героическое противостояние тьме.
Сюжет, пародирующий классические jRPG вроде Dragon Quest, рассказывает историю в мире, охваченном манией поиска героев, способных победить короля демонов. Ника — парень, которого вынудили отправиться в путешествие собственные родители, — находит внутри старого дома девочку по имени Кукури, оказывающуюся последней представительницей племени Мигумигу, способного использовать магические круги. Так начинается путешествие нашего легкомысленного юного героя и наивной маленькой волшебницы.
Студия матёрая, некоторые из сэйю — тоже, трейлер милый… Опасений пока два: хватит ли режиссёру опыта и не окажется ли сериал слишком детским. Впрочем, надеемся на лучшее.
ждём!
Эпизодов 12
«Новая игра» не нуждалась в продолжении. Ей и существовать-то было не обязательно, если уж на то пошло, — это ведь просто ещё один «тёплый, ламповый» сериал о милых девушках и их повседневных приключениях. Да, на тему геймдева — но шуток и ситуаций, действительно связанных с разработкой игр, там почти не водилось.
При этом «Новую игру» можно было смотреть и даже получать от неё определённое удовольствие — особенно если параллельно заниматься чем-то ещё. Но пропустив сериал, вы ничего не теряли. И сиквел вряд ли будет чем-то отличаться.
ниже среднего
Парню по имени Тоя Мочизуки не повезло: в него попала молния, и он погиб. Но после смерти попал не в ад или рай, а прямиком к Богу, который сообщил ему, что он умер просто по ошибке, и пообещал, что в качестве извинения позволит Тое перенестись в параллельный фэнтези-мир, взяв с собой один предмет из прошлой жизни. Недолго думая, парень выбрал собственный смартфон с условием, что его функции можно будет использовать даже в другом мире. Так начались его приключения…
Ещё один сериал о том, как человек умирает и попадает в фэнтези-мир. Вот только с интересными фишками у него похуже. Смартфон, как ни крути, смотрится весьма бледной заменой периодическим жестоким смертям главного героя. Да и развесёлой пародийной комедией сериал по трейлеру не выглядит. Быть же простой историей про попаданца в фэнтезийном мире — это в наше время слишком банально.
Авторский состав у грядущего сериала тоже не ахти какой крутой. Режиссёр Такеюки Янасе делал до этого «Секрет Химе» и «Юного духа горячего источника Хаконе-чан», а сценарист Нацуко Такахащи участвовала в создании «Божественных врат» и «Прелестного тирана любви». И кажется, ни один из этих сериалов мы не досмотрели до конца.
весьма средний
Среда, 12 июля
Аниме повествует про старшую школу Кодо Икусей — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники.
Редакционный любимчик Сейдзи Кищи опять делает сериал про школу, да ещё и про «класс лузеров» (в котором, разумеется, на самом деле учатся сплошные умники и умницы). В прошлый раз у него это вышло на ура — первый сезон «Класса убийств» нас просто порадовал, а второй так и вовсе восхитил. В нелёгком деле режиссуры Сейдзи помогает Хироюки Хащимото, который помимо всего прочего снял несколько эпизодов для «Ангельских ритмов!» и «Арпеджио воронёной стали». То бишь раньше просто помогал мэтру, а теперь дослужился до должности второго режиссёра.
Анимацией занимается студия Lerche, сделавшая «Класс убийств», «Данганронпу», «Хаматору 2» и «Проект воспитания девочек-волшебниц» (последний сериал, кстати, поставил именно Хироюки Хащимото). Ну а за дизайн персонажей отвечает Казуаки Морита («Арпеджио воронёной стали», «Мяу-любовь», «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой», «Класс убийств»). Банда в сборе, ждём только хорошего.
высокий
Судя по трейлеру, нас ожидает энергичное полустатичное противостояние между добрыми героями, чудовищным маскотом и харизматичным злодеем. Зачем и кому это нужно, мы ответить затрудняемся. Вероятно, это очередная экранизация игры. Но мы не уверены.
никакущий
Ну и куда же без эпохи Сенгоку? Ни один сезон не будет полным без неё.
Как следует из названия, красавчики из эпохи Сенгоку несут свою любовь сквозь время на радость маленьким фудзёси, которые играли в игру-первоисточник, а теперь будут наслаждаться красавчиками в виде аниме. Кажется, это рай.
Из сэйю только Кацуюки Конищи может похвастаться более-менее крупными ролями; а режиссёр Щигеюки Ватанабе и вовсе раньше работал только с компьютерной анимацией. Так что ловить тут совершенно нечего.
сразу нет
Эпизодов 12
Старшеклассник Нора Ханда, живущий под одной крышей с девочкой по имени Щачи Юури (её удочерила мать главного героя), как-то раз по дороге в школу встречает в парке Патрицию — девушку, которая заявляет, что является принцессой подземного царства и прибыла на поверхность с целью уничтожить всю жизнь. Однако стоит ей прикоснуться к первому же встреченному жителю «верхнего мира», как девушка лишается чувств, и Норе приходится её выхаживать. Патриция просит героя раскрыть ей «секрет жизни», и Нора начинает объяснять... на примере порножурнала, который они нашли там же в парке. В итоге Патриция и Нора случайно целуются, из-за чего парень превращается в чёрного кота, а Патриция решает забрать его к себе домой. Через несколько дней Нора вновь становится человеком, но обратное превращение оказывается нестабильным, в результате чего он периодически перекидывается из кота в человека и обратно.
Сюжетная завязка звучит настолько бредово, что это даже восхищает и побуждает к просмотру. Скорее всего, ничего особенного нас не ждёт — режиссёр не снял вообще ничего толкового, а сценарист и вовсе практически новичок. Трейлер не завезли, а арт хоть и выглядит симпатично, но не даёт никакого представления о визуальном ряде сериала. Однако это короткометражка, с которой взятки гладки. Ну и опять же — кот, принцесса, уничтожение жизни, порножурнал, нестабильное превращение... Да, обязательно нужно попробовать.
очень странно, но любопытно
Эпизодов 10
Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи...
На стороне «Первой гяру» находятся приятный глазу стиль (особенно если вам не претят подобные женские формы) и забавные героини. Против сериала работают его бесхребетный главный герой и сама концепция фансервисного произведения, которому запрещено заходить сколь-нибудь далеко. Собственно, всё как и у прошлого сериала этого режиссёра и дизайнера — двухсезонника «Моя жена — президент студсовета!» (разве что ГГ там был получше). «Моя жена» была штукой вполне смотрибельной, так что и «Первой гяру» стоит дать шанс.
сто новых способов не потерять девственность
Одним дождливым днём Минори — больная и постоянно подвергающаяся унижениям сирота — не появляется в школе… Потому что её поместили в больницу в другом городе. Проходит два месяца, и двое школьных друзей Минори — Такащи и Кёко — получают по электронной почте письмо без указания отправителя. В письме содержится лишь информация о летнем фестивале, который проходит в соседнем городе.
Оставим в стороне вопросы типа «Откуда у этой несчастной и угнетаемой друзья?» и зададимся лучше вопросом «Не хотел ли режиссёр здесь показать что-то другое?», потому что второй самостоятельной работой у Наои Ищикавы числится откровенное юри «Выбор сердцем». Но у «Света Клион» совершенно чудовищный трейлер, полный страдающих криво нарисованных школьниц и анимации, которая хорошо получилась только у рыбок. И этот трейлер не оставляет ни капли сомнений — перед нами не юри!
не юри!
«Теннис» вернулся на девятый сезон, счастье-то какое! Мы ведь так любим придумывать для этих сезонов новые, оригинальные описания в превью...
Это девятый «сезон» одного из самых упоротых сериалов в аниме-индустрии. В кавычках потому, что серии «Тенниса» длятся минуты этак по две, если не меньше. А «одного из самых упоротых» потому, что в означенные две минуты авторы пихают информации столько, сколько другим сериалам хватило бы минут на десять. У него натурально отсутствуют тормоза: фразы, шутки, сцены сменяют друг друга без каких-либо намёков на размеренность — у авторов не было времени для пауз, и потому они вышвырнули их прочь все до единой.
Смотреть подобное с субтитрами откровенно тяжело — примерно как пытаться уловить все текстовые вставки в «Легендах о монстрах». Но ощущения от попыток выходят забавными — этого не отнять. Чувствуется, в общем, что сериал — детище ещё одного выходца из студии GainaX.
давно отстали и догонять не планируем
Четверг, 13 июля
Эпизодов 12
В центре внимания сериала — жизнь нескольких старшеклассников, увлекающихся видеоиграми. Среди них Кейта Амано — одинокий парень, любитель видеоигр; Карен Тендо — красавица и президент школьного клуба геймеров; Чиаки Хощиномори — девушка, постоянно вступающая в перебранки с Кейтой; и Тасуку Уэхара, который притворяется, что доволен своей жизнью в реальном мире, но по правде обожает видеоигры.
Надо же, какое короткое название, ко всему прочему говорящее об оригинальных новеллах далеко не самое важное! Удивительно, что их не назвали, скажем, «Геймеры тоже могут любить!» Ведь оригинал повествует не столько о геймерстве, сколько о сложных взаимоотношениях между тремя девушками и двумя парнями — отношениях, которые то и дело строятся на таком любимом нами сценарном ходе, как «недопонимание».
Впрочем, шаблонный школьный ромком про геймеров — это чуть интереснее, чем шаблонный школьный ромком без задротской тематики, так что шанс сериалу мы всё-таки дадим.
вдруг нас приятно удивят?
Пятница, 14 июля
Эпизодов 12
«О жалкий дух, ты породнился с тьмой,
Жестоко жизнь других отравлена тобой.
Душа твоя полна грехов и смрада,
Падёшь навеки ты в глубины ада!»
Услышать подобное четверостишье от милой лоли — крайне плохая примета. Потому что за этим действительно следует ад. Если кто-то всем сердцем пожелает некоему человеку провалиться в преисподнюю, зайдёт в полночь на сайт Адской почты, заключит договор с Энмой Ай и развяжет ленточку на соломенной кукле, то его обидчик экспресс-доставкой получит вечные муки. Правда, сам заказчик тоже получит — но уже после своей смерти. Неоднозначности концепции добавляет не только цена заказа, но и то, что иногда в ад отправляются невинные — ведь ненависть не обязана быть объективной.
Живи стивенкинговская Кэрри в Японии, у неё были бы неиллюзорные шансы стать Адской девочкой. Да и без неё в Стране восходящего солнца у Энмы Ай нашлись конкуренты и преемники — однако сомнительный пост к ней неизменно возвращается, словно проклятый бумеранг. Вот и в четвёртом сезоне нас ждёт всё та же команда адских посланников. И авторов с сэйю: на режиссёрском посту всё тот же Такахиро Омори («Тетрадь дружбы Нацуме», «В лесу мерцания светлячков», «Дюрарара!»), на озвучании — всё те же Мамико Ното, Такаюки Суго, Такако Хонда, Масая Мацуказе, производством по-прежнему занимается студия Deen. Разве что формат поменялся: эпизодов в сезоне обещано не две чёртовы дюжины, а одна простая, то бишь 12 штук, причём половина из них, по слухам, вообще будет рекапами.
мрачно, но впечатляюще
Суббота, 22 июля
Главным героем сериала является Макото — молодой парень, получивший суперспособности благодаря эксперименту некоего безумного учёного. Макото и другие дети присоединяются к команде Мстителей, формируя отряд под названием «Мстители будущего». Сериал расскажет о том, как Макото и другие члены команды тренировались, сражались со злодеями и росли над собой под мудрым руководством Железного человека, Капитана Америки, Халка, Тора и Осы.
А вот и новая попытка Marvel закрепиться на японском анимационном рынке. Только теперь обыкновенные американские супергерои будут находиться под тщательным присмотром куда более надёжных в коммерческом плане обыкновенных японских школьников. Создают всё это безобразие режиссёр «Акаги» и «Одного на вылет» Юзо Сато (нет, серьёзно, как его сюда занесло?!) и сценарист «Мстителей: Дисковых войн» Рю Кинг. Ну а мы, как водится, гордо пройдём мимо нового сериала.
нулевой
Эпизодов 12
В мире сериала случилось некое глобальное происшествие, которое получило название «Отражение» и покрыло всё чёрным дымом, лишившим мир солнечного света. Множество людей погибло в ходе этого инцидента — но у тех, кто выжил, начали проявляться сверхспособности. Таких выживших назвали Отражёнными; одни стали героями, другие — злодеями. Но как случилось «Отражение»? Что его вызвало? Загадки остаются без ответа, а мир катится в тартарары.
Дедушка Стэн Ли не прекращает попыток покорить аниме-индустрию (всем бы такую творческую энергию в его-то годы). Правда, встаёт вопрос, насколько это нужно аниме-индустрии: предыдущая попытка Ли под названием «Человек-герой» получилась, мягко говоря, спорной и бурных восторгов ни у кого не вызвала. Что, впрочем, не значит, что «Отражение» можно сразу списывать со счетов. Как минимум сериал стильно выглядит (правда, стоит отметить, что главным режиссёром проекта числится постановщик «Цветов зла» Хирощи Нагахама, это настораживает). Так что дело за сюжетом: сможет ли отец вселенной Marvel (при поддержке японских сценаристов) увлечь повествованием — вопрос открытый. Пока не попробуем — не узнаем.
может, взлетит, может, нет
Июль 2017 года
Сериал станет 3DCG-экранизацией артбука, который представляет разные виды грибов в образах девушек. Аниме получит оригинальную историю с «музыкальными элементами».
А-ха-ха! Девушки-грибы? Японцы, вы серьёзно? А-ха-ха!
А-ха-ха!
Встречайте сиквел «Усаги-чан из Уравы», где, напоминаем, восемь девочек олицетворяли станции Токио. Очевидно, что Мусащино — ещё одна станция! Господи, мы ждали это аниме!
на самом деле нет
Суббота, 12 августа
Когда-то «Легенды» были на вершине аниме-индустрии — причём вполне заслуженно. С тех пор франчайзу порядком поплохело: желая сохранить источник сверхприбылей на подольше, студия Shaft начала изо всех сил растягивать каждый имеющийся под руками цикл. В итоге теперь ненавистников у «Легенд» не меньше, чем поклонников, и даже среди последних новые сезоны зачастую вызывают далеко не такое восхищение, как хотелось бы.
И всё-таки нам интересно, что случится с Арараги и его подругами дальше. Да, даже при том, что само название сезона — «Конец легенд 2» — доходчиво демонстрирует, насколько сериал затянут.
...и это ведь даже не последний сезон!
даёшь больше Сендзёгахары!