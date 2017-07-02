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Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является лучшим способом отточить подобные навыки, как не азартные игры? Победители живут в Академии как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появлением в заведении девушки по имени Юмеко Джабами ученикам предстоит узнать, что такое настоящий азарт.

Сериалы об играх разумов выходят достаточно редко, чтобы любой более-менее приличный представитель автоматически заслуживал высокого рейтинга ожидания. Но манга «Заядлый игрок» добавляет к ним ещё один наиприятнейший элемент: в схватках участвуют сплошь привлекательные красотки, которых явно возбуждает победа над соперницами.

К сожалению, приоритеты у анимационной версии «Заядлого игрока», если судить по трейлеру, направлены несколько в иную степь: вместо фансервисных поз и томных взглядов она уделяет куда больше внимания гротескно-перекошенным рожам проигравших. И они в манге, если подумать, были — просто акцента на них никто не делал.

Впрочем, даже если визуальную часть «Заядлого игрока» считать не плюсом, а минусом сериала, ждать его мы всё равно не перестанем. Потому что надежда на достойное противостояние разумов с лихвой перевешивает.