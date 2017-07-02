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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Дорога в школу Чио-чан» — трейлер

Экранизацию комедийной манге Тадатаки Кавасаки «Дорога в школу Чио-чан» (Chio-chan no Tsuugakuro) делает студия diomedea, за дизайн персонажей отвечает Маюки Мацумото («Серебряный лис», «Флотская коллекция»), а выход аниме запланирован на 2018 год.

Чио Миямо — обычная стеснительная девочка, которая обожает видеоигры и из-за того, что часто играет до поздней ночи, постоянно опаздывает в школу. Но даже идя по «обычному» пути туда, Чио регулярно попадает в разнообразные ситуации, иногда обычные, а иногда и не очень. Ей приходится иметь дело с бандой байкеров, строительными работами, острым желанием посетить уборную и прочими большими и мелкими неприятностями.

 
 
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Видео Дорога в школу Чио-чан (Chio-chan no Tsuugakuro)
 29 июня«Дорога в школу Чио-чан» — анонс
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«Дорога в школу Чио-чан» — анонс

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