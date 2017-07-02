«Дорога в школу Чио-чан» — трейлер

Экранизацию комедийной манге Тадатаки Кавасаки «Дорога в школу Чио-чан» (Chio-chan no Tsuugakuro) делает студия diomedea, за дизайн персонажей отвечает Маюки Мацумото («Серебряный лис», «Флотская коллекция»), а выход аниме запланирован на 2018 год.

Чио Миямо — обычная стеснительная девочка, которая обожает видеоигры и из-за того, что часто играет до поздней ночи, постоянно опаздывает в школу. Но даже идя по «обычному» пути туда, Чио регулярно попадает в разнообразные ситуации, иногда обычные, а иногда и не очень. Ей приходится иметь дело с бандой байкеров, строительными работами, острым желанием посетить уборную и прочими большими и мелкими неприятностями.