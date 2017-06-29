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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Дорога в школу Чио-чан»

Августовский выпуск журнала Comic Flapper сообщает, что в производстве находится аниме по комедийной манге Тадатаки Кавасаки «Дорога в школу Чио-чан» (Chio-chan no Tsuugakuro).

Чио Миямо — обычная стеснительная девочка, которая обожает видеоигры, и из-за того, что часто играет до поздней ночи, она постоянно опаздывает в школу. Но даже идя по «обычному» пути туда, Чио регулярно попадает в разнообразные истории, иногда обычные, а иногда и не очень. Ей приходится иметь дело с бандой байкеров, строительными работами, острым желанием посетить уборную и прочими большими и мелкими неприятностями.

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Дорога в школу Чио-чан (Chio-chan no Tsuugakuro)
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