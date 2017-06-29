Xbox Live Gold и PS Plus: игры июля 2017

Sony наконец-то раскрыла список «бесплатных» игр в PS Plus за июль. Ну а подарки за подписку на Xbox Live Gold были привычно обнародованы ещё раньше, так что теперь мы можем сравнить подборки конкурентов.
Игры в PS Plus: июль 2017
- Until Dawn (PS4)
- Game of Thrones (PS4)
- Don’t Die, Mr. Robot (PS4, PS Vita)
- Element4l (PS Vita)
- Tokyo Jungle (PS3)
- Darkstalkers Resurrection (PS3)
Игры с Xbox Live Gold: июль 2017
- Grow Up (Xbox One)
- Runbow (Xbox One)
- Kane & Lynch 2 (Xbox 360 и Xbox One)
- LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (Xbox 360 и Xbox One)
В кой-то веки у нас есть явный победитель! В июле 2017-го PS Plus предоставляет владельцам PS4 очень хороший и довольно свежий эксклюзивный блокбастер, в то время как самой заметной игрой в подборке Xbox Live Gold является Kane & Lynch 2, знаменитая своей убогостью. Более того, даже владельцам PS3 на этот раз выделят не объедки со дна Gamerankings, а заслуживающие внимания игры (пусть даже и старые).