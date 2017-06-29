Xbox Live Gold и PS Plus: игры июля 2017

Sony наконец-то раскрыла список «бесплатных» игр в PS Plus за июль. Ну а подарки за подписку на Xbox Live Gold были привычно обнародованы ещё раньше, так что теперь мы можем сравнить подборки конкурентов.

Игры в PS Plus: июль 2017

Игры с Xbox Live Gold: июль 2017

Grow Up (Xbox One)

Runbow (Xbox One)

Kane & Lynch 2 (Xbox 360 и Xbox One)

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (Xbox 360 и Xbox One)

В кой-то веки у нас есть явный победитель! В июле 2017-го PS Plus предоставляет владельцам PS4 очень хороший и довольно свежий эксклюзивный блокбастер, в то время как самой заметной игрой в подборке Xbox Live Gold является Kane & Lynch 2, знаменитая своей убогостью. Более того, даже владельцам PS3 на этот раз выделят не объедки со дна Gamerankings, а заслуживающие внимания игры (пусть даже и старые).