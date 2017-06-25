Телеовощи. Выпуск 175: Мрачное пузико

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:17 —
|Новости
|00:42:14 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:01:21 —
|«Мгла» — 1x01 (премьера сезона)
|01:12:13 —
|«Тёмная материя» — 3x03
|01:22:32 —
|«Американские боги» — 1x08 (финал сезона)
|01:37:56 —
|«Кремниевая долина» — 4x09
|01:45:56 —
|«Кровавые гонки» — 1x02
|01:56:15 —
|«Доктор Кто» — 10x10
|02:03:18 —
|«12 обезьян» — 3x07–08
|02:17:23 —
|«Волчонок» — 1x12 (впечатления Ларисы)
|02:26:35 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x24 (впечатления Льва)
|02:36:26 —
|Юра о втором и третьем сезонах «Ранчо»
|02:37:42 —
|Благодарим наших спонсоров
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