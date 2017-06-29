Объявлены имена актёров, озвучивающих героев анимационного сериала Castlevania

Уровень привлекательности грядущего анимационного сериала Castlevania, который и без того находился на приличной высоте, возрос ещё больше после объявления актёрского состава, участники которого озвучивают основных персонажей истории с рейтингом R.

Анимационное многосерийное фэнтези, премьера которого состоится 7 июля на Netflix, основано на культовой видеоигре Castlevania III: Dracula’s Curse. Действие разворачивается в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгоев готовится вступить в очередную битву с могущественным злом.

Короля вампиров Влада Цепеша озвучит Грэм Мактавиш («Хоббит», «Чужестранка»), Лизу Цепеш — Эмили Суоллоу («Менталист»), Ричард Армитедж («Берлинская резидентура») подарит свой голос главному герою Тревору Бельмонту, а его брата по оружию Алукарда озвучит Джеймс Кэллис («Звёздный крейсер „Галактика“»). Волшебница Сифа заговорит голосом Алехандры Рейносо, Мэтт Фрюэр («12 обезьян», «Искусство большего») озвучит епископа, а Тони Амендола («Декстер») — старца.

Сценарий написал Уоррен Эллис («Железный человек 3», мультсериал «Лига справедливости»). Наряду с Ади Шанкаром («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers)и Эллисом проект продюсируют коллеги по мультсериалу «Время приключений» Кевин Колд и Фред Сейберт, а производство курирует Frederator Studios.

Шанкар и Мактавиш не поленились записать видеоролик, в котором перечислили основной состав актёров озвучивания: