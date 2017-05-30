Castlevania — постер

Анимационный сериал Castlevania от сервиса Netflix обзавёлся полноценным японским постером, который любителям оригинального игрового франчайза наверняка покажется знакомым. Немудрено: это ведь, по сути, ремейк обложки самой первой Castlevania для NES (ну или для Dendy, если кому-то так ближе). Не верите — сравните сами.

Действие экранизации стартует в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.