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Castlevania — постер

Анимационный сериал Castlevania от сервиса Netflix обзавёлся полноценным японским постером, который любителям оригинального игрового франчайза наверняка покажется знакомым. Немудрено: это ведь, по сути, ремейк обложки самой первой Castlevania для NES (ну или для Dendy, если кому-то так ближе). Не верите — сравните сами.

Действие экранизации стартует в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.

Постеры сериала «Castlevania» Обложки игры Castlevania
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Галерея Castlevania Castlevania (PC, Game Boy Advance, NES)
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