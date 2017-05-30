Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 228: «Звёздные войны»

Видеоверсия с текстовой расшифровкой:
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Текстовая версия подкаста
Содержание
|00:01:02 —
|Знакомство с франчайзом
|00:08:23 —
|Любимый фильм, оригинальная трилогия против трилогии приквелов
|00:21:10 —
|Культ и фанбойство
|00:31:56 —
|Вангование
Аудиоверсия:
-
- 3
- 836
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1560 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Текстовая версия подкаста
Содержание
|00:00:59 —
|Знакомство с франчайзом
|00:08:07 —
|Любимый фильм, оригинальная трилогия против трилогии приквелов
|00:20:37 —
|Культ и фанбойство
|00:31:10 —
|Вангование