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КИНО
 
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«Салют-7» — трейлер и постер

В сети появился первый трейлер фильма «Салют-7» режиссёра-сценариста Клима Шипенко. Премьера в кинотеатрах страны запланирована на эту осень.

Фильм описывает реальные события, происходившие в 1985 году. Находившаяся на околоземной орбите в беспилотном режиме советская космическая станция «Салют-7» вдруг перестала отвечать на сигналы из ЦУП. Падение вышедшей из строя станции не только грозило нанести вред имиджу страны, но и могло стать причиной человеческих жертв. Для предотвращения катастрофы руководство решило пойти на крайне рискованный эксперимент и отправить на орбиту экспедицию. И по сей день в истории мировой космонавтики полёт к орбитальной станции «Салют-7» считается наисложнейшим с технической точки зрения.

В драме снялись Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Оксана Фандера, Любовь Аксёнова, Виталий Хаев, Мария Миронова и другие.

 
 

И постер:

Постеры фильма «Салют-7»
41 Обсудить
Темы
 
Видео Салют-7
 
resArcher
Лучший комментарий
+32

А кто этот без сомнения особенно сильно одарённый исполнитель звучащего в трейлере днищенского кавера?
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