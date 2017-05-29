В сети появился первый трейлер фильма «Салют-7» режиссёра-сценариста Клима Шипенко. Премьера в кинотеатрах страны запланирована на эту осень.

Фильм описывает реальные события, происходившие в 1985 году. Находившаяся на околоземной орбите в беспилотном режиме советская космическая станция «Салют-7» вдруг перестала отвечать на сигналы из ЦУП. Падение вышедшей из строя станции не только грозило нанести вред имиджу страны, но и могло стать причиной человеческих жертв. Для предотвращения катастрофы руководство решило пойти на крайне рискованный эксперимент и отправить на орбиту экспедицию. И по сей день в истории мировой космонавтики полёт к орбитальной станции «Салют-7» считается наисложнейшим с технической точки зрения.

В драме снялись Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Оксана Фандера, Любовь Аксёнова, Виталий Хаев, Мария Миронова и другие.

И постер: