«Легенда о Гранкресте» — первый трейлер и больше сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобэ «Легенда о Гранкресте» (Grancrest Senki), стартующей в январе следующего года, показал первый трейлер и обновил состав сэйю.
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Сэйю
|Тео Корнаро
|Кентаро Кумагаи
|Астон Алтланд в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Цубаса Канеко в «Луна прекрасна»
|Силка Мелетес
|Акари Китоя
|Хироми Сугита в «Городе, в котором нет только меня», Ёнага Хинаги в «Алисе и Дзоуроку»
|Ирвин
|Юичи Накамура
|Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйле», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
|Айшела
|Рейна Уэда
|Сакура Хане в «Бакуоне», Мисато Гори в «Токийском гуле»
|Лассик Давид
|Сатощи Хино
|Сайто Хирага в «Подручном Луизы-Нулизы», Камуи в «Гинтаме»
|Морено Дортоуз
|Ёщицугу Мацуока
|Кирито в «Искусстве меча Online», Сора в «Нет игры, нет жизни»
|Присцилла
|Нацуми Такамори
|Мику Маэкава в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Азуса Мурасака в «Оранже»
|Маррине Крейше
|Аи Каяно
|Щиро в «Нет игры, нет жизни», Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир!»
|Виллар Констанце
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Мирза Кушес
|Ватару Хатано
|Гаджил в «Фэйри Тэйле», Такуми Кибакава в «Валврейве Освободителе»
|Алекс Дьюкс
|Юичи Игучи
|Генщиро Садзи в «Старшей школе DxD», Казунари Уса в «Мы из Кавайсо»
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Авторы
|Режиссёр
|Мамору Хатакеяма
|«Комические рассказы эпохи Сёва», «Санкареа»
|Сценаристы
|Щунсаку Яно и Рю Мизуно
|автор оригинала
|Дизайнер персонажей
|Хирощи Яку
|режиссёр анимации в «Школе-тюрьме», «Тяжёлом Объекте»
|Композитор
|Юго Канно
|«Психо-пасс», «Адзин»
|Студия
|A-1 Pictures
Действие разворачивается на континенте, где царит хаос. Хаос порождает беды, однако правители континента обладают силой «Креста» — священными печатями, способными обуздать хаос и защитить их подданных. Но прежде чем кто-либо успел осознать происходящее, правители отбросили свою миссию и начали сражаться друг с другом за власть и «Кресты». Главными героями являются Силка — одинокая магичка, презирающая правителей за отказ от священной миссии, — и странствующий рыцарь Тео, отправившийся в путешествие, дабы стать сильнее и однажды освободить свою родную деревню от тиранического гнёта. Силка и Тео приносят нерушимую клятву господина и вассала и работают вместе, дабы преобразить континент, охваченный хаосом и войнами.