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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Легенда о Гранкресте» — первый трейлер и больше сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобэ «Легенда о Гранкресте» (Grancrest Senki), стартующей в январе следующего года, показал первый трейлер и обновил состав сэйю.

Сэйю
Тео Корнаро Кентаро Кумагаи Астон Алтланд в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Цубаса Канеко в «Луна прекрасна»
Силка Мелетес Акари Китоя Хироми Сугита в «Городе, в котором нет только меня», Ёнага Хинаги в «Алисе и Дзоуроку»
Ирвин Юичи Накамура Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйле», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
Айшела Рейна Уэда Сакура Хане в «Бакуоне», Мисато Гори в «Токийском гуле»
Лассик Давид Сатощи Хино Сайто Хирага в «Подручном Луизы-Нулизы», Камуи в «Гинтаме»
Морено Дортоуз Ёщицугу Мацуока Кирито в «Искусстве меча Online», Сора в «Нет игры, нет жизни»
Присцилла Нацуми Такамори Мику Маэкава в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Азуса Мурасака в «Оранже»
Маррине Крейше Аи Каяно Щиро в «Нет игры, нет жизни», Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир!»
Виллар Констанце Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
Мирза Кушес Ватару Хатано Гаджил в «Фэйри Тэйле», Такуми Кибакава в «Валврейве Освободителе»
Алекс Дьюкс Юичи Игучи Генщиро Садзи в «Старшей школе DxD», Казунари Уса в «Мы из Кавайсо»

Авторы
Режиссёр Мамору Хатакеяма «Комические рассказы эпохи Сёва», «Санкареа»
Сценаристы Щунсаку Яно и Рю Мизуно автор оригинала
Дизайнер персонажей Хирощи Яку режиссёр анимации в «Школе-тюрьме», «Тяжёлом Объекте»
Композитор Юго Канно «Психо-пасс», «Адзин»
Студия A-1 Pictures

Действие разворачивается на континенте, где царит хаос. Хаос порождает беды, однако правители континента обладают силой «Креста» — священными печатями, способными обуздать хаос и защитить их подданных. Но прежде чем кто-либо успел осознать происходящее, правители отбросили свою миссию и начали сражаться друг с другом за власть и «Кресты». Главными героями являются Силка — одинокая магичка, презирающая правителей за отказ от священной миссии, — и странствующий рыцарь Тео, отправившийся в путешествие, дабы стать сильнее и однажды освободить свою родную деревню от тиранического гнёта. Силка и Тео приносят нерушимую клятву господина и вассала и работают вместе, дабы преобразить континент, охваченный хаосом и войнами.

 
 
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Видео Легенда о Гранкресте (Grancrest Senki)
 2 июня«Легенда о Гранкресте» — авторы и сэйю
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