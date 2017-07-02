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Корейцы слили новые версии Apollo Justice и ReCore

Корейская рейтинговая ассоциация слила пару ещё не анонсированных игр. Или, если точнее, один порт и одно переиздание.

Во-первых, рейтинг получила 3DS-версия Apollo Justice: Ace Attorney – четвёртой игры во франчайзе Ace Attorney. Давно пора, собственно: сейчас на 3DS есть пять из шести «номерных» частей серии – пятая и шестая вышли на 3DS изначально, а оригинальную трилогию перенесли туда в виде улучшенного переиздания.

Во-вторых, рейтинга удостоилась ReCore: Definitive Edition для Xbox One. В своё время оригинальная трёхмерная метроидвания попала в релиз не целиком: из неё вырезали одного из помогающих игроку роботов и кусок карты, который явно должны были заточить под его использование. Публика предположила, что вырезанный кусок вернут в игру отдельным дополнением, но это не случилось до сих пор. А вот теперь, видимо, случится. Не понятно, впрочем, когда именно.

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Темы
 
ReCore (PC, Xbox One)
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