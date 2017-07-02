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Paradox Interactive купила создателей Age of Wonders и Overlord

Новый хозяин появился у студии Triumph — её купила уважаемая многими геймерами-стратегами Paradox Interactive.

20 лет своего существования Triumph работала всего с двумя франчайзами, зато работала успешно: как пошаговая трилогия [Age of Wonders], так и ролевые экшены из серии [Overlord] находятся у публики на хорошем счету. И да, тут следует уточнить: над [Overlord: Fellowship of Evil] работала другая команда, нанятая издательством Codemasters, так что Triumph тут неповинна.

В то время как права на Overlord остались за издателем, серией Age of Wonders студия владела самостоятельно, так что новой игрой, которую Triumph выпустит под крылом Paradox Interactive, почти наверняка окажется Age of Wonders 4. Собственно, глава студии так и сказал, что объединение с данным конкретным издателем поможет росту команды и позволит сконцентрироваться на том, что ей даётся лучше всего — пошаговых стратегиях.

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