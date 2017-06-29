Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 234: Lovely. Enjoy.

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Содержание
|00:00:51 —
|Английские истории
|00:11:47 —
|«Тупая шутка» от Юры
|00:12:42 —
|Начались съёмки «Годзиллы 2»
|00:13:37 —
|Детектив с Анной Кендрик и Блейк Лайвли
|00:16:45 —
|«Три икса 4» нацелены на Китай
|00:21:33 —
|Трейлер «Проклятья Аннабель: Зарождение зла»
|00:23:37 —
|Зарплата Чудо-женщины
|00:27:26 —
|Трейлер «Наёмника»
|00:28:19 —
|Фильм про Хана Соло лишился двух режиссёров
|00:35:18 —
|Эдгар Райт прояснил ситуацию с «Человеком-муравьём»
|00:43:09 —
|«Пила 8» сменила название
|00:45:36 —
|Почти общие киновселенные Sony и Marvel
|00:54:16 —
|Трейлер «Легенды о Коловрате»
|00:56:06 —
|Фонд кино определился с поддержкой проектов лидеров индустрии
|01:11:48 —
|Съёмки всех четырёх «Аватаров» начнутся в сентябре
|01:13:15 —
|Трейлер «Идеального голоса 3»
|01:14:14 —
|«Расплата» с Беном Аффлеком обзаведётся сиквелом
|01:15:09 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:32:08 —
|Евгений о фильме «Т2 Трейнспоттинг»
|01:33:44 —
|«Трансформеры: Последний рыцарь» (обсуждение)
|01:39:12 —
|Благодарим наших спонсоров
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