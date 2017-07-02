Новости ретро-игр — лучшее за три недели

- Atari действительно делает новую консоль. Директор компании утверждает, что она основана на PC-технологии.
- Запущен сервис Sega Forever с бесплатными ретро-играми от Sega. Пополнение обещают каждые две недели, но не обошлось без серьёзных проблем.
- ZX Spectrum Next можно заказать в онлайн-магазине. Но там он, разумеется, дороже, чем был на «Кикстартере».
- Pietro Bros. — клон Mario Bros. для ZX Spectrum с мультиколором. Вышла финальная версия с отличной графикой и годным геймплеем.
- Мини-версия Metal Slug теперь работает и на обычных «Амигах». Но для максимального удовольствия лучше обзавестись ускорителем типа Vampire.
- Ретро-консоль Polymega поддерживает Neo Geo CD. Диски загружаются в два-три раза быстрее, чем на оригинальной приставке.
- Lode Runner Legacy — современная версия классики выйдет летом. Аркада прошла отбор Steam Greenlight и порадует фанатов трёхмерной графикой.
- RetroN 77 — новая консоль от Hyperkin с поддержкой игр от Atari 2600. Компания обещает видео 1080p и поддержку как оригинальных, так и USB-джойстиков.
- В разработке Legend of Atlantis — новая игра про Индиану Джонса для C64. Подробностей пока мало, но есть первые скриншоты.
- В разработке Bomb Jack Next — порт классики на ZX Spectrum Next. Игру только начали делать, но перспективы хорошие.
- Новые турбо-режимы ZX Spectrum Next и их демонстрация. Теперь их три штуки — компьютер может ускориться в 8 раз!
- Стрелялка Who Dares Wins обзавелась ремейком для MSX2. Некогда запрещённый к продаже клон Commando сильно похорошел и зазвучал по-новому.
- Отечественный скролл-шутер Star J в разработке для Mega Drive. Автор хочет выпустить игру на картридже и обещает самый необычный постапокалипсис.