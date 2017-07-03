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У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание Facebook займётся производством сериалов Авторы «Шерлока» займутся многосерийным «Дракулой» Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» Братья Руссо и Генри Селик работают над сериалом по игре Little Nightmares
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Первоисточник: www.abqjournal.com Прямая ссылка на новость:

У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание

О планах Джоэла и Итана Коэнов («Старикам тут не место», «Железная хватка») окунуться в сериальный мир общественность узнала ещё в январе — именно тогда появилось официальное объявление о том, что знаменитые киноделы берутся снимать многосерийный вестерн «Баллада Бастера Скраггса».

До сих пор о сюжете будущего проекта ничего не было известно, однако благодаря изданию Albuquerque Journal наконец-то удалось пролить свет на содержание сборника. Будущая вестерн-антология состоит из шести историй, длительностью около полутора часов каждая. Вот их краткие синопсисы:

  • «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs), подарившая название сериалу, расскажет о поющем ковбое.
  • «Близ Альгодонес» (Near Algodones) — история о странствующем одиночке с высокогорных равнин, который из-за собственной бестолковости не может преуспеть ни в одном из своих начинаний: ни в банковском ограблении, ни в угоне скота.
  • «Талон на обед» (Meal Ticket) повествует об актёре и импресарио из бродячей труппы.
  • «Золотой каньон» (All Gold Canyon) рассказывает о старателе, которому посчастливилось отыскать золотую жилу и не посчастливилось наткнуться на конкурента с загребущими руками.
  • «Девица в беде» (The Gal Who Got Rattled) — рассказ о двух перегонщиках скота с Орегонской тропы, следующих с переселенцами на Дикий Запад. Молодой женщине из обоза потребуется помощь одного из них, тогда как второй уже положил на неё глаз.
  • «Бренные останки» (The Mortal Remains) повествуют о пятерых пассажирах дилижанса, следующего в таинственный пункт назначения.

Братья Коэны написали сценарий и режиссируют сериал. Производством занимается компания Annapurna Pictures. С каналом трансляции проект пока не определился. Съёмки начнутся в середине июля, продлятся до конца сентября и будут проходить в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

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Баллада Бастера Скраггса
 11 январяБратья Коэны лично поставят новый вестерн-сериал
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Братья Коэны лично поставят новый вестерн-сериал

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