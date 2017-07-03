У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание

О планах Джоэла и Итана Коэнов («Старикам тут не место», «Железная хватка») окунуться в сериальный мир общественность узнала ещё в январе — именно тогда появилось официальное объявление о том, что знаменитые киноделы берутся снимать многосерийный вестерн «Баллада Бастера Скраггса».

До сих пор о сюжете будущего проекта ничего не было известно, однако благодаря изданию Albuquerque Journal наконец-то удалось пролить свет на содержание сборника. Будущая вестерн-антология состоит из шести историй, длительностью около полутора часов каждая. Вот их краткие синопсисы:

«Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs), подарившая название сериалу, расскажет о поющем ковбое.

(The Ballad of Buster Scruggs), подарившая название сериалу, расскажет о поющем ковбое. «Близ Альгодонес» (Near Algodones) — история о странствующем одиночке с высокогорных равнин, который из-за собственной бестолковости не может преуспеть ни в одном из своих начинаний: ни в банковском ограблении, ни в угоне скота.

(Near Algodones) — история о странствующем одиночке с высокогорных равнин, который из-за собственной бестолковости не может преуспеть ни в одном из своих начинаний: ни в банковском ограблении, ни в угоне скота. «Талон на обед» (Meal Ticket) повествует об актёре и импресарио из бродячей труппы.

(Meal Ticket) повествует об актёре и импресарио из бродячей труппы. «Золотой каньон» (All Gold Canyon) рассказывает о старателе, которому посчастливилось отыскать золотую жилу и не посчастливилось наткнуться на конкурента с загребущими руками.

(All Gold Canyon) рассказывает о старателе, которому посчастливилось отыскать золотую жилу и не посчастливилось наткнуться на конкурента с загребущими руками. «Девица в беде» (The Gal Who Got Rattled) — рассказ о двух перегонщиках скота с Орегонской тропы, следующих с переселенцами на Дикий Запад. Молодой женщине из обоза потребуется помощь одного из них, тогда как второй уже положил на неё глаз.

(The Gal Who Got Rattled) — рассказ о двух перегонщиках скота с Орегонской тропы, следующих с переселенцами на Дикий Запад. Молодой женщине из обоза потребуется помощь одного из них, тогда как второй уже положил на неё глаз. «Бренные останки» (The Mortal Remains) повествуют о пятерых пассажирах дилижанса, следующего в таинственный пункт назначения.

Братья Коэны написали сценарий и режиссируют сериал. Производством занимается компания Annapurna Pictures. С каналом трансляции проект пока не определился. Съёмки начнутся в середине июля, продлятся до конца сентября и будут проходить в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.