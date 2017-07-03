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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Виолетта Эвергарден» — сэйю

Официальный сайт экранизации ранобэ «Виолетта Эвергарден» (Violet Evergarden) представил состав сэйю сериала, намеченного к выходу на январь 2018 года.

Сэйю
Виолетта Эвергарден Юи Ищикава Микаса Аккерман в «Атаке на титана», Миёко Сахара в «Беззвучном голосе»
Клавдий Ходжинс Такехито Коясу Щинсуке Такасуги в «Гинтаме», Дио Брандо в «Безумных приключениях ДжоДжо»
Жильбер Боугенбирия Дайске Намикава Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль», Хисока в «Охотнике x Охотнике»
Катлея Бодрэйл Ая Эндо Орсола Аквинас в «Индексе волшебства», Рейне Мурасаме в «Свидании на жизнь»
Бенедикт Блю Коуки Учияма Раку Итидзё в «Фальшивой любви», Соул Итер в «Пожирателе душ»

Авторы
Режиссёр Таичи Ищидате «За пределом»
Сценарист Рейко Ёщида «Дерёвня», «Беззвучный голос»
Дизайнер персонажей Акико Такасе иллюстратор оригинального ранобэ
Композитор Эван Колл «Большой Ордер», «Чёрные метки»
Студия Kyoto Animation

Некогда профессор Орланд создал человекоподобную машину, чтобы она помогала его теряющей зрение жене Молли, и назвал устройство автозапоминающей куклой. Вскоре изобретением заинтересовались крупные компании, наладили производство, и постепенно роботы, обладающие сказочной внешностью и приятным голосом, начали встречаться по всему миру. В центре повествования одна из таких машин по имени Виолетта Эвергарден, которая работает на почте.

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Виолетта Эвергарден (Violet Evergarden)
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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