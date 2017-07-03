«Виолетта Эвергарден» — сэйю

Официальный сайт экранизации ранобэ «Виолетта Эвергарден» (Violet Evergarden) представил состав сэйю сериала, намеченного к выходу на январь 2018 года.
|
Сэйю
|Виолетта Эвергарден
|Юи Ищикава
|Микаса Аккерман в «Атаке на титана», Миёко Сахара в «Беззвучном голосе»
|Клавдий Ходжинс
|Такехито Коясу
|Щинсуке Такасуги в «Гинтаме», Дио Брандо в «Безумных приключениях ДжоДжо»
|Жильбер Боугенбирия
|Дайске Намикава
|Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль», Хисока в «Охотнике x Охотнике»
|Катлея Бодрэйл
|Ая Эндо
|Орсола Аквинас в «Индексе волшебства», Рейне Мурасаме в «Свидании на жизнь»
|Бенедикт Блю
|Коуки Учияма
|Раку Итидзё в «Фальшивой любви», Соул Итер в «Пожирателе душ»
|
Авторы
|Режиссёр
|Таичи Ищидате
|«За пределом»
|Сценарист
|Рейко Ёщида
|«Дерёвня», «Беззвучный голос»
|Дизайнер персонажей
|Акико Такасе
|иллюстратор оригинального ранобэ
|Композитор
|Эван Колл
|«Большой Ордер», «Чёрные метки»
|Студия
|Kyoto Animation
Некогда профессор Орланд создал человекоподобную машину, чтобы она помогала его теряющей зрение жене Молли, и назвал устройство автозапоминающей куклой. Вскоре изобретением заинтересовались крупные компании, наладили производство, и постепенно роботы, обладающие сказочной внешностью и приятным голосом, начали встречаться по всему миру. В центре повествования одна из таких машин по имени Виолетта Эвергарден, которая работает на почте.