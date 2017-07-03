«Виолетта Эвергарден» — сэйю

Официальный сайт экранизации ранобэ «Виолетта Эвергарден» (Violet Evergarden) представил состав сэйю сериала, намеченного к выходу на январь 2018 года.

Некогда профессор Орланд создал человекоподобную машину, чтобы она помогала его теряющей зрение жене Молли, и назвал устройство автозапоминающей куклой. Вскоре изобретением заинтересовались крупные компании, наладили производство, и постепенно роботы, обладающие сказочной внешностью и приятным голосом, начали встречаться по всему миру. В центре повествования одна из таких машин по имени Виолетта Эвергарден, которая работает на почте.