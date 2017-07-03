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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Три анонса студии Trigger

И ещё одна новость из солнечного Лос-Анджелеса с фестиваля Anime Expo: анимационная студия Trigger анонсировала сразу три полноценных оригинальных аниме, над которыми она будет работать в обозримом будущем. Правда, все они были представлены даже без приблизительной даты выхода.

Первый сериал под названием DARLING in the FRANKXX (мы не решились это переводить), будет выполнен в научно-фантастическом жанре и создан в сотрудничестве со студией A-1 Pictures. Его авторский состав представят уже 5 июля в полночь по японскому времени, и сотрудники Trigger, гнусно хихикая и потирая руки, заявили, что фанаты будут «шокированы» списком. Пока что известно только, что со стороны A-1 в проект вовлечён продюсер Хироюки Щимизу («Эти цветы», «Буря потерь: Истребление цивилизации»).

Второй сериал «Суперсамурайский сайбер-отряд Гридман» (Superhuman Samurai Syber Squad Gridman) создаётся в сотрудничестве с известной студией по производству токусацу Tsuburaya Productions, но не будет связанным с выходившим в 1993 году токусацу-сериалом «Молниеносный суперчеловек Гридман» и получит оригинальный сюжет. При этом представители студии утверждают, что сериал продемонстрирует «анимешный подход» к жанру. Режиссёром аниме выступит Акира Амемия («Адский коп», «Убийца ниндзя»).

Третий проект под названием «Промар» («Promare») — оригинальная работа режиссёра Хироюки Имаищи и сценариста Казуки Накащимы (эта парочка ответственна за «Гуррен-Лаганн» и «Убей убийство»), создаваемая в сотрудничестве с анимационной студией XFlag («Удар монстра») уже на протяжении четырёх лет. По свидетельствам компетентных источников, аниме будет близко по духу к предыдущим работам Имаищи и Накащимы.

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Темы
 
DARLING in the FRANKXX (DARLING in the FRANKXX) Суперсамурайский сайбер-отряд Гридман (Superhuman Samurai Syber Squad Gridman) Промар (Promare)
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