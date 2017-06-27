«Человек-паук: Возвращение домой» — интервью с Ингеборгой Дапкунайте

В сети «КГ» попался эксклюзивный видеоролик-интервью, посвящённый выходу в отечественный прокат приключенческого боевика Marvel «Человек-паук: Возвращение домой». Оказывается, теперь костюм главного героя по функциональности и обилию супердевайсов мало в чём уступает «доспехам» гениального дарителя — Тони Старка.

В оригинале получив голос Дженнифер Коннелли, в российской озвучке костюм Человека-паука заговорит голосом Ингеборги Дапкунайте, с нескрываемым удовольствием поработавшей над новым персонажем. Для актрисы это первый в карьере опыт озвучивания, а вот играть робота ей уже доводилось — в советской кинокартине «Электронная бабушка» 1985 года.

«Человек-паук: Возвращение домой» стартует на широких экранах страны совсем скоро — 6 июля.