Facebook займётся производством сериалов

Не желая оставаться в стороне от современных веяний, социальная сеть Facebook возьмётся за создание оригинального контента, транслировать который будет на собственной онлайн-платформе.

Если верить словам вице-президента соцсети по медиа-партнёрству Ника Грудина, Facebook уже тесно сотрудничает с небольшой командой авторов, а первые художественные сериалы надеется представить на суд зрителя к концу этого лета. В планах — создание спортивных передач, многосерийных комедий, игровых и реалити-шоу. Целевая аудитория — пользователи в возрасте от 13 до 34 лет, общее направление — благообразие и пристойность. Ориентируются на мелодрамы в духе «Скандала» и многосерийные комедии большой четвёрки (CBS, FOX, ABC, NBC); не планируется создание сериалов о подростках, политических драм, а также никакой обнажёнки и обсценной лексики.

Имена партнёров по будущим проектам представители Facebook пока не раскрывают, однако издание Wall Street journal утверждает, что к созданию проектов привлечены некоторые голливудские студии и творческие агентства кино- и телеиндустрии. На финансирование Facebook не скупится и готов выделять по 3 млн долларов на эпизод, что ставит его на один уровень с флагманами производства высококачественного оригинального контента вроде Netflix и Amazon.