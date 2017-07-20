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Первоисточник: bethesda.net Прямая ссылка на новость:

DLC к DOOM стали бесплатными

Bethesda устроила очередной аттракцион невиданной щедрости, пусть и впечатляющий далеко не так, как снижение консольных цен до уровня стимовских. На сей раз дело коснулось исключительно их успешного одиночного шутера DOOM, в котором, судя по слухам, есть какая-то там мультиплеерная составляющая: сезонный пропуск к игре был ликвидирован, а все DLC стали бесплатными.

Омрачает эту приятную новость только то, что одиночных дополнений к DOOM никто и не делал, а обновления сетевого режима и редактора... ну, кого-то они наверняка порадуют. Тем более что изменения, внесённые в мультиплеер игры за прошедшее время, могли сделать последний куда интереснее. И у вас есть шанс проверить эту теорию лично: с сегодняшнего вечера и по воскресенье мультиплеер DOOM и первая пара миссий одиночной кампании будут доступны бесплатно в Steam и Xbox Store (владельцы PS4 получат бесплатные выходные на следующей неделе).

А ещё у игры изменилась цена. Официальный анонс говорит о 999 рублях, но это верно только для PS4 (и то благодаря распродаже): в Xbox Store игру отдают 880, а в Steam — за 860 рублей.

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DOOM (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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