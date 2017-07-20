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Sony проводит летнюю распродажу в PSN и набирает бета-тестиров для прошивки PS4

Sony начала масштабную летнюю распродажу в PSN! Вообще, иногда кажется, что распродажи в PSN идут чаще, чем не идут, но почему бы изредка о них не писать?

Данная летняя распродажа в PSN пройдёт в два этапа, а полный список участвующих в акции игр и DLC можно увидеть в блоге «PlayStation Россия». Но, если говорить кратко, то представленная выше картинка врёт, причём правда в кой-то веки оказывается лучше лжи: обещают-то нам «Скидки до 60%» но на самом деле отдельным играм типа Mad Max или Volume скинули больше 70% стоимости. Такая щедрость, впрочем, достаточно редка, а изрядная часть ценников не уменьшилась и вдвое, но найти что-то себе по вкусу смогут многие владельцы PS4 и PS VR. Благо, распродажа затронула и эксклюзивы этих систем.

И, раз уж мы заговорили о Sony, то упомянем ещё одну небольшую новость: издатель начал набор бета-тестеров для грядущей прошивки 5.0. Какие именно новые функции получит PS4 пока не раскрывается, но если вы желаете увидеть все изменения первыми, то подать заявку можно по этой ссылке.

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