Современные Фермопилы с американскими солдатами

Роб Лури («Соломенные псы», «Ничего, кроме правды») стал режиссёром фильма The Outpost по мотивам реальной афганской истории, описанной журналистом CNN Джейком Таппером. Студия Millennium Films даёт гарантию сделать из первоисточника прямолинейный экшен.

Третьего октября 2009 года Боевой Аванпост Китинг был атакован вражескими силами. Пятьдесят три солдата армии США, обосновавшиеся около подступа к трём горам, приняли бой с четырьмястами боевиками «Талибана». Хотя в конечном итоге американцы отбили нападение, их потери были самыми крупными за всю войну. Спустя три года это опасное и уязвимое место в 14 милях от границы с Пакистаном было брошено и взорвано штатовскими военными. Позже эксперты Пентагона пришли к выводу, что особого смысла в Аванпосте Китинг не было вовсе.

Автор подробно рассказывает трагическую историю, исследуя подноготную лагеря и обречённых, но героических солдат, чья жертва спровоцирована бездумными действиями командиров из Вашингтона.

Мистер Лури воспринимает The Outpost, как современную версию битвы при Фермопилах, в которой победили хорошие парни. Да и сам он бывший солдат, поэтому понимает всю важность правильной интерпретации.