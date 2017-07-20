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КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Шазам» — единственный готовый для съёмок фильм студии DC Films

Издание The Hollywood Reporter сообщает о решении студии DC Films запустить в активное производство экранизацию комикса «Шазам». Причина вроде бы одна — это кино находится в наиболее подходящей форме для съёмок.

Запоминайте внимательно: у «Флэша» нет режиссёра, «Чудо-женщина 2» находится на стадии написания сценария, Джосс Уидон не может приступить к режиссуре «Бэтгёрл», поскольку доделывает «Лигу справедливости», «Отряд самоубийц 2» только нашёл постановщика и у сольного «Бэтмена» даже нет утверждённого сюжета.

Но у «Шазама» есть главный постановщик — Дэвид Ф. Сандберг, снявший короткометражный фильм «И гаснет свет...», а потом — полноценный ужастик по мотивам. Сценарий написал Даррен Лемке («Ужастики», «Джек — покоритель великанов»).

Титульный персонаж, он же Капитан Марвел, альтер-эго Билли Бэтсона — подростка, который превращается в супергероя с силами шести мифологических богов, стоит ему произнести слово «Шазам». В сюжете не будет основного врага протагониста — Чёрного Адама. Последнего играет Дуэйн «Сколиоз» Джонсон, поэтому из злодеев его повысили в непонятые антигерои и уже разрабатывают сольную картину.

Съёмки стартуют в январе или феврале 2018 года, чтобы выпустить готовый продукт когда-нибудь в 2019-м.

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