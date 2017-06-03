«Чёрный клевер» — авторы

В свежем выпуске журнала Weekly Shounen Jump был объявлен авторский состав грядущего аниме-сериала «Чёрный клевер» (Black Clover), полностью отличный от состава, работавшего над прошлогодней OVA.
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Авторы
|Режиссёр
|Тацуя Ёщихара
|«Муроми-сан в волнах», «Яттермэн ночи»
|Сценаристы
|Казуюки Фудеясу
|«О-бед»
|Дизайнер персонажей
|Ицуко Такеда
|«Уровень И»
|Дизайнер второстепенных персонажей
|Кумико Токунага
|«Королевство»
|Композитор
|Минако Сэки
|«Королевство»
|Студия
|Pierrot
Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!