«Чёрный клевер» — авторы

В свежем выпуске журнала Weekly Shounen Jump был объявлен авторский состав грядущего аниме-сериала «Чёрный клевер» (Black Clover), полностью отличный от состава, работавшего над прошлогодней OVA.

Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!