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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Чёрный клевер» — авторы

В свежем выпуске журнала Weekly Shounen Jump был объявлен авторский состав грядущего аниме-сериала «Чёрный клевер» (Black Clover), полностью отличный от состава, работавшего над прошлогодней OVA.

Авторы
Режиссёр Тацуя Ёщихара «Муроми-сан в волнах», «Яттермэн ночи»
Сценаристы Казуюки Фудеясу «О-бед»
Дизайнер персонажей Ицуко Такеда «Уровень И»
Дизайнер второстепенных персонажей Кумико Токунага «Королевство»
Композитор Минако Сэки «Королевство»
Студия Pierrot

Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!

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Чёрный клевер (Black Clover)
 18 декабря 2016 годаАнонс аниме «Чёрный клевер»
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Анонс аниме «Чёрный клевер»

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