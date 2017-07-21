Анонс аниме «Любовь сложна для отаку»

Телеканал Fuji TV объявил о производстве телевизионной экранизации романтической комедийной веб-манги Фудзиты «Любовь сложна для отаку» (Otaku ni Koi wa Muzukashii), который будет выходить в блоке Noitamina, а также раскрыл имена сэйю главных героев сериала.
Хиротака Нифудзи, геймер. Момосе Наруми, фудзёси. Эта парочка не видела друг друга со времён средней школы, но судьба свела их вновь в качестве коллег и соседей по офису. И вот, пропустив после работы по стаканчику, они вдруг поняли, что между ними возможно нечто большее, чем просто дружба, и начали встречаться... Но любовь — это штука сложная, а уж для отаку — тем более.
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Сэйю
|Момосе Наруми
|Ариса Дате
|Сузу Уещиге в «Саки: Национальный турнир», Исами Кавато в «Проекте „Венера“»
|Хиротака Нифудзи
|Кент Ито
|Щущин в «Горе Священного Меча: Пире звёздной пыли»
|Ханако Коянаги
|Миюки Саващиро
|Селти Стулрсон в «Дюрараре», Ханаан в «Ханаан»
|Таро Кабакура
|Томоказу Сугита
|Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
|Наоя Нифудзи
|Юки Кадзи
|Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
Производством сериала будет заниматься студия A-1 Pictures.