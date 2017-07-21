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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Любовь сложна для отаку»

Телеканал Fuji TV объявил о производстве телевизионной экранизации романтической комедийной веб-манги Фудзиты «Любовь сложна для отаку» (Otaku ni Koi wa Muzukashii), который будет выходить в блоке Noitamina, а также раскрыл имена сэйю главных героев сериала.

Хиротака Нифудзи, геймер. Момосе Наруми, фудзёси. Эта парочка не видела друг друга со времён средней школы, но судьба свела их вновь в качестве коллег и соседей по офису. И вот, пропустив после работы по стаканчику, они вдруг поняли, что между ними возможно нечто большее, чем просто дружба, и начали встречаться... Но любовь — это штука сложная, а уж для отаку — тем более.

Сэйю
Момосе Наруми Ариса Дате Сузу Уещиге в «Саки: Национальный турнир», Исами Кавато в «Проекте „Венера“»
Хиротака Нифудзи Кент Ито Щущин в «Горе Священного Меча: Пире звёздной пыли»
Ханако Коянаги Миюки Саващиро Селти Стулрсон в «Дюрараре», Ханаан в «Ханаан»
Таро Кабакура Томоказу Сугита Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
Наоя Нифудзи Юки Кадзи Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»

Производством сериала будет заниматься студия A-1 Pictures.

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Любовь сложна для отаку (Otaku ni Koi wa Muzukashii)
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