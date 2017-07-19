Ноль кадров в секунду. Выпуск 170: Безумие по имени Мауэр

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Содержание
|00:57 —
|Кинопауза: «Человек-паук: Возвращение домой»
|21:50 —
|Вновь подешевел Oculus Rift, AR от «Диснея»
|26:06 —
|Новое DLC к Nioh, Tony Hawk Pro Skater HD пропадает из продажи
|31:23 —
|Унылый геймплей Crackdown 3, лесбиянки в Life is Strange: Before the Storm
|35:16 —
|Наркотрипы в Mafia III: Sign of the Times и последнее DLC к Sniper Elite 4
|36:55 —
|Ni no Kuni II не выйдет в этом году, шикарное промо Wolfenstein II
|38:17 —
|Дата выхода Gran Turismo Sport, релиз Mega Maker, демо Mass Effect: Andromeda
|47:30 —
|Фанатский мультиплеер Just Cause 3, зомби-режим в Call of Duty: WWII
|52:02 —
|Jotun бесплатно в честь выхода Sundered, конец сборов Pathfinder: Kingmaker
|55:54 —
|Дневник Star Wars: Battlefront II всё обещает, у Kingdom Hearts III плохая японская озвучка
|1:00:01 —
|Безумие и отвага: композитор Алекс Мауер саботирует инди-разработчиков
|1:12:37 —
|Саб-Зиро в Injustice 2, экранизация Rainbow Six, игра Мэддисона
|1:14:14 —
|Вопросы: про Sonic Adventure
|1:21:18 —
|Cрочно в новости: ещё про Мауер и Destructoid
|1:21:56 —
|Вопросы: про непроходимых боссов
|1:26:43 —
|Вопросы: про плохие старые игры
|1:39:31 —
|Вопросы: про двадцатилетие Fallout
|1:40:52 —
|Вопросы: про развитие подкаста
|1:46:42 —
|Гринберг про Splatoon 2
|1:57:32 —
|Гринберг про GoNNER
|2:01:05 —
|Гринберг про Eryi's Action
|2:24:40 —
|Горов про Draw_love
|2:04:15 —
|Горов про FlatOut 2
|2:13:43 —
|Илюхин про Jotun
|2:16:42 —
|Илюхин про Final Fantasy 13
|2:33:06 —
|Илюхин про гарнитуры
|2:35:18 —
|Cрочно в новости: и о ещё про Мауэр и Destructoid
|2:37:04 —
|Вопросы: про крутость Undertale
|2:40:31 —
|Благодарности спонсорам
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