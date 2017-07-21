Лина Данэм присоединилась к седьмому сезону «Американской истории ужасов»

Хоррор-антология Райана Мёрфи «Американская история ужасов» приняла в свои ряды ещё одного новобранца, коим стала Лина Данэм («Девчонки»). Она присоединилась к предстоящему седьмому сезону с подзаголовком «Культ», который будет посвящён прошедшим президентским выборам в США. Правда, появится она всего в одном эпизоде.

Ранее стало известно, что в новом сезоне вернутся заслуженные ветераны проекта — Сара Полсон и Эван Питерс. Компанию им составят новички Билли Лурд («Королевы крика»), Билли Айкнер («Парки и зоны отдыха», «Новенькая»), Элисон Пилл («Скотт Пилигрим против всех», «Полночь в Париже»), Колтон Хэйнс («Стрела», «Волчонок») и Лесли Гроссман («Лучшие»).

Также Мёрфи намекнул на возможное возвращение клоуна Твисти, роль которого исполнил Джон Кэрролл Линч. Пока под вопросом появление Шайена Джексона и Адины Портер («Настоящая кровь», «Отдел новостей»).

Производством сериала занимается 20th Century Fox TV. Премьера седьмого сезона «Американской истории ужасов» состоится этой осенью на кабельном канале FX.