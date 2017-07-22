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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джулия Робертс сыграет в экранизации остросюжетного подкаста «Возвращение домой»

Многосерийная драма «Возвращение домой» (Homecoming) окончательно обосновалась на просторах потокового сервиса Amazon, получив заказ сразу на два сезона и оскароносную Джулию Робертс (фильмы «Одиннадцать друзей Оушена», «Красотка») в качестве исполнительницы главной роли.

Одноимённый подкаст от компании Gimlet Media в жанре психологического триллера, ставший основой проекта, наделал много шума и вызвал нешуточную борьбу за права на экранизацию. Помимо захватывающего сюжета, необычной постановки в виде телефонных звонков и подслушанных разговоров он примечателен и актёрским составом: Кэтрин Кинер, Оскар Айзек, Дэвид Швиммер.

В телевизионной адаптации Джулия Робертс предстанет в образе общественного помощника в секретной правительственной организации. Однажды судьба сводит героиню с отставным солдатом, пытающимся наладить жизнь на гражданке.

За написание сценария возьмутся авторы подкаста Эли Горовиц и Мика Блумберг. Режиссёрское кресло займёт создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл. Все трое вдобавок выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Джулией Робертс. Производство курирует Universal Cable Productions.

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Возвращение домой
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