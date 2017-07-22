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Ченнинг Татум — потенциальный Ван Хельсинг и упёртый Гамбит

Внезапно Ченнинг Татум оказался актёром, в котором заинтересованы расширенные киновселенные. Правда, третьесортные расширенные вселенные. Ходят слухи, что именно танцующий мачо Татум — главный претендент на роль Ван Хельсинга в «Тёмной вселенной» студии Universal.

Просто лишний повод напомнить сборы «Мумии» с Томом Крузом: при бюджете в $ 125 млн фильм заработал $ 390,2 млн.

Режиссёр Билл Кондон работает над следующим фильмом в серии — «Невестой Франкенштейна», который должен выйти 14 февраля 2019 года. Хотя и тут возможны сдвиги и прочие изменения, у этого мира тоже всё неважно с планированием. Вроде бы создатели хотели снимать сольного «Ван Хельсинга», но серьёзных подвижек до сих пор замечено не было. Да и зачем? Обычно этот персонаж работает в связке с Дракулой.

Ещё Татум искренне верит, что проект «Люди Икс: Гамбит», где он играет главную роль, не загнулся окончательно:

У нас был хороший черновик сценария. Но потом франчайз «Люди Икс» перешёл в другую творческую фазу, у них всех сменилась парадигма. Фильмы вроде «Дэдпула» и «Логана: Росомахи» просто снесли все двери. Мы пытались сделать кое-что за рамками разрешённого, но эта парочка перевернула всё с ног на голову для нас. И сейчас проект вернулся на стадию переосмысления.

И Татум не горит желанием сделать из «Гамбита» кино со взрослым рейтингом, персонаж очень нравился ему в детстве, и почему-то это веская причина.

Сейчас у фильма нет режиссёра, да и вообще ничего нет.

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