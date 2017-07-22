Самые продаваемые ранобэ июня 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

Рейтинг продаж по томам

«Необычное в магической школе» вышло вместе с полнометражкой «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — это ли подстегнуло продажи серии-ветерана, или так совпало, но они растут второй том подряд: в сентябре прошлого года, когда выходил двадцатый том, было продано 144 859 ранобэ серии, теперь же на 59 040 больше.

А вот другой сериал про магическую школоту сходными успехами похвастаться не может: едва завершилось аниме, как «Худший учитель магии и Хроника Акаши» свалилась на девятое место. Впрочем, хотя понятно, что это далеко не новое «Необычное в магической школе» по популярности, с выводами о том, насколько сериал помог ранобэ в долгосрочной перспективе, стоит подождать до выхода следующего тома.

А вот с «Эроманга-сенсеем» можно не ждать: новый том как раз вышел, да и без него было ясно, что у серии всё отлично — его доля в общих продажах даже не достигла половины, это значит, что к числу поклонников Масамунэ Изуми и его гарема продолжают присоединяться всё новые.

«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» по этому же показателю проседает — в месяцы выхода нескольких предыдущих томов их доля в продажах серии колебалась в пределах 30-40%, и по этому параметру «Ре» была лучшей среди всех серий, сейчас же доля свежего тома выросла до 51,8% — звонок ослабления интереса. Есть и более явный — сами продажи: в месяц выхода двенадцатого тома разошлось 136 946 ранобэ серии, то есть сейчас она просела разом на 35,9%.

Пример «Цеплять девчонок в Подземелье дурно» наглядно показывает, что много релизов — хорошо. В последнее время редкий месяц обходился без выхода очередного тома основной серии или одного из спин-оффов, и результат мы видим: хотя аниме по «Оратории меча» не дало существенного прироста, но франчайз показывает хорошие результаты и после его завершения. Когда почти все остальные ранобэ, вышедшие в топ за счёт аниме весеннего сезона, уверенно идут вниз, «Оратория меча» вновь пусть ненамного, но растёт, и это притом что прошлый том появился в самый разгар выхода аниме. Двенадцатый том основной серии же по сумме продаж за два месяца достиг 136 909 экземпляров, что на 28,3% лучше, чем у предыдущего.

Ещё одна иллюстрация тезиса про пользу количества релизов притаилась на 10-11 местах топа по сериям: раздвоение «Как из заурядной девушки воспитать героиню» ничуть не ударило по продажам основной серии — даже наоборот, при появлении третьего тома «Со стороны девушек» она тоже заметно прибавила (+32,4%), несмотря на завершение аниме.

У «Военной хроники маленькой девочки» началась жизнь после аниме, в ходе которой она спустилась к уровню «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?».

«Ресторан из другого мира» не сразу почувствовал приближающийся выход аниме: в июне продалось всего 25 801 ранобэ против 38 747 в октябре 2016, когда выходил третий том. Но всё же почувствовал, и на первой неделе июля проданный тираж вырос ещё на 18 091 экземпляр.