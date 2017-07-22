 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic II, часть 8 Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода
1
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Самые продаваемые ранобэ июня 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

  1. «Необычное в магической школе» (Mahouka Koukou no Rettousei) — 203 899
  2. «Эроманга-сенсей» (Eromanga Sensei) — 124 989
  3. «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — 87 739
  4. «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Оратория меча» (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou Ka Gaiden: Sword Oratoria) — 60 408
  5. «Цеплять девчонок в Подземелье дурно» (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka) — 60 375
  6. «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) — 53 645
  7. «Бей в кровь» (Strike the Blood) — 45 681
  8. «Искусство меча Online» (Sword Art Online) — 43 834
  9. «Худший учитель магии и Хроника Акаши» (Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records) — 36 178
  10. «Как из заурядной девушки воспитать героиню» (Saenai Heroine no Sodatekata) — 31 091
  11. «Как из заурядной девушки воспитать героиню: Со стороны девушек» (Saenai Heroine no Sodatekata: Girls Side) — 28 059
  12. «Военная хроника маленькой девочки» (Youjo Senki) — 27 381
  13. «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?» (Netoge no Yome wa Onna no Ko Janai to Omotta?) — 26 377
  14. «Ресторан из другого мира» (Isekai Shokudou) — 25 801
  15. «Нет игры, нет жизни» (No Game, No Life) — 23 966
  16. «Детектив Конан: Багряное любовное письмо» (Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter) — 21 106
  17. «Берсерк» (Berserk Novelisation) — 20 731
  18. «Восьмой сын? Не бывать этому!» (Hachi-nan tte, Sore wa Nai Deshou!) — 20 318
  19. «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?) — 19 212
  20. «Маги-жулики из другого мира» (Isekai Cheat Magician) — 18 393

Рейтинг продаж по томам

  1. «Необычное в магической школе» (том 22) — 149 230
  2. «Эроманга-сенсей» (том 9) — 57 300
  3. «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Оратория меча» (том 8) — 47 966
  4. «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (том 13) — 45 485
  5. «Бей в кровь» (том 17) — 45 148
  6. «Цеплять девчонок в Подземелье дурно» (том 12) — 28 860
  7. «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?» (том 14) — 26 014
  8. «Как из заурядной девушки воспитать героиню: Со стороны девушек» (том 3) — 24 447
  9. «Детектив Конан: Багряное любовное письмо» (Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter) — 21 106
  10. «Берсерк: Наездник огненного дракона» (Berserk: Enryuu no Kishi) — 20 731
  11. «Ресторан из другого мира» (том 4) — 20 677
  12. «Восьмой сын? Не бывать этому!» (том 11) — 20 318
  13. «Военная хроника маленькой девочки» (том 8) — 17 982
  14. «Маги-жулики из другого мира» (том 6) — 17 504
  15. «Я сказала, усредни мои способности!» (Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!) (том 5) — 14 205
  16. «Лучшая в мире первая любовь: История Хатори Ёщиюки» (Sekaiichi Hatsukoi: Hatori Yoshiyuki no Baai) (том 2) — 13 663
  17. «Записки Кёко Окитэгами» (Okitegami Kyouko no Urabyoushi) — 12 626
  18. «Эроманга-сенсей» (том 1) — 11 713
  19. «Хроники восстановления королевства реалистом» (Genjitsu Shugisha no Oukoku Saikenki) (том 4) — 11 165
  20. «Благослови этот чудесный мир!» (том 11) — 10 931

«Необычное в магической школе» вышло вместе с полнометражкой «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — это ли подстегнуло продажи серии-ветерана, или так совпало, но они растут второй том подряд: в сентябре прошлого года, когда выходил двадцатый том, было продано 144 859 ранобэ серии, теперь же на 59 040 больше.

А вот другой сериал про магическую школоту сходными успехами похвастаться не может: едва завершилось аниме, как «Худший учитель магии и Хроника Акаши» свалилась на девятое место. Впрочем, хотя понятно, что это далеко не новое «Необычное в магической школе» по популярности, с выводами о том, насколько сериал помог ранобэ в долгосрочной перспективе, стоит подождать до выхода следующего тома.

А вот с «Эроманга-сенсеем» можно не ждать: новый том как раз вышел, да и без него было ясно, что у серии всё отлично — его доля в общих продажах даже не достигла половины, это значит, что к числу поклонников Масамунэ Изуми и его гарема продолжают присоединяться всё новые.

«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» по этому же показателю проседает — в месяцы выхода нескольких предыдущих томов их доля в продажах серии колебалась в пределах 30-40%, и по этому параметру «Ре» была лучшей среди всех серий, сейчас же доля свежего тома выросла до 51,8% — звонок ослабления интереса. Есть и более явный — сами продажи: в месяц выхода двенадцатого тома разошлось 136 946 ранобэ серии, то есть сейчас она просела разом на 35,9%.

Пример «Цеплять девчонок в Подземелье дурно» наглядно показывает, что много релизов — хорошо. В последнее время редкий месяц обходился без выхода очередного тома основной серии или одного из спин-оффов, и результат мы видим: хотя аниме по «Оратории меча» не дало существенного прироста, но франчайз показывает хорошие результаты и после его завершения. Когда почти все остальные ранобэ, вышедшие в топ за счёт аниме весеннего сезона, уверенно идут вниз, «Оратория меча» вновь пусть ненамного, но растёт, и это притом что прошлый том появился в самый разгар выхода аниме. Двенадцатый том основной серии же по сумме продаж за два месяца достиг 136 909 экземпляров, что на 28,3% лучше, чем у предыдущего.

Ещё одна иллюстрация тезиса про пользу количества релизов притаилась на 10-11 местах топа по сериям: раздвоение «Как из заурядной девушки воспитать героиню» ничуть не ударило по продажам основной серии — даже наоборот, при появлении третьего тома «Со стороны девушек» она тоже заметно прибавила (+32,4%), несмотря на завершение аниме.

У «Военной хроники маленькой девочки» началась жизнь после аниме, в ходе которой она спустилась к уровню «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?».

«Ресторан из другого мира» не сразу почувствовал приближающийся выход аниме: в июне продалось всего 25 801 ранобэ против 38 747 в октябре 2016, когда выходил третий том. Но всё же почувствовал, и на первой неделе июля проданный тираж вырос ещё на 18 091 экземпляр.

1 Обсудить
 16 июняСамые продаваемые ранобэ мая 2017 года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Лучшее и худшее аниме 2014 года — шорт-лист
 
Новое аниме весны 2014 года
 
Задротский Владыка

Тоже интересно

 
Кино «Тор: Рагнарёк» — промо-ролик «Как Тор провёл Гражданскую войну» (с русскими субтитрами)
 
Кино Трейлер фильма «Грязный дедушка»
 
Кино Экшен и насилие пробудили PG-13
 
Кино «Тор: Рагнарёк» — полное описание сюжета
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 75: Уил Уитон! А кто это, кто это?
 
Кино Неудержимый злодей Халк Хоган
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика