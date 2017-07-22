Самые продаваемые ранобэ июня 2017 года

Рейтинг продаж по сериям
- «Необычное в магической школе» (Mahouka Koukou no Rettousei) — 203 899
- «Эроманга-сенсей» (Eromanga Sensei) — 124 989
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — 87 739
- «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Оратория меча» (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou Ka Gaiden: Sword Oratoria) — 60 408
- «Цеплять девчонок в Подземелье дурно» (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka) — 60 375
- «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) — 53 645
- «Бей в кровь» (Strike the Blood) — 45 681
- «Искусство меча Online» (Sword Art Online) — 43 834
- «Худший учитель магии и Хроника Акаши» (Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records) — 36 178
- «Как из заурядной девушки воспитать героиню» (Saenai Heroine no Sodatekata) — 31 091
- «Как из заурядной девушки воспитать героиню: Со стороны девушек» (Saenai Heroine no Sodatekata: Girls Side) — 28 059
- «Военная хроника маленькой девочки» (Youjo Senki) — 27 381
- «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?» (Netoge no Yome wa Onna no Ko Janai to Omotta?) — 26 377
- «Ресторан из другого мира» (Isekai Shokudou) — 25 801
- «Нет игры, нет жизни» (No Game, No Life) — 23 966
- «Детектив Конан: Багряное любовное письмо» (Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter) — 21 106
- «Берсерк» (Berserk Novelisation) — 20 731
- «Восьмой сын? Не бывать этому!» (Hachi-nan tte, Sore wa Nai Deshou!) — 20 318
- «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?) — 19 212
- «Маги-жулики из другого мира» (Isekai Cheat Magician) — 18 393
Рейтинг продаж по томам
- «Необычное в магической школе» (том 22) — 149 230
- «Эроманга-сенсей» (том 9) — 57 300
- «Цеплять девчонок в Подземелье дурно: Оратория меча» (том 8) — 47 966
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (том 13) — 45 485
- «Бей в кровь» (том 17) — 45 148
- «Цеплять девчонок в Подземелье дурно» (том 12) — 28 860
- «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?» (том 14) — 26 014
- «Как из заурядной девушки воспитать героиню: Со стороны девушек» (том 3) — 24 447
- «Детектив Конан: Багряное любовное письмо» (Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter) — 21 106
- «Берсерк: Наездник огненного дракона» (Berserk: Enryuu no Kishi) — 20 731
- «Ресторан из другого мира» (том 4) — 20 677
- «Восьмой сын? Не бывать этому!» (том 11) — 20 318
- «Военная хроника маленькой девочки» (том 8) — 17 982
- «Маги-жулики из другого мира» (том 6) — 17 504
- «Я сказала, усредни мои способности!» (Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!) (том 5) — 14 205
- «Лучшая в мире первая любовь: История Хатори Ёщиюки» (Sekaiichi Hatsukoi: Hatori Yoshiyuki no Baai) (том 2) — 13 663
- «Записки Кёко Окитэгами» (Okitegami Kyouko no Urabyoushi) — 12 626
- «Эроманга-сенсей» (том 1) — 11 713
- «Хроники восстановления королевства реалистом» (Genjitsu Shugisha no Oukoku Saikenki) (том 4) — 11 165
- «Благослови этот чудесный мир!» (том 11) — 10 931
«Необычное в магической школе» вышло вместе с полнометражкой «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — это ли подстегнуло продажи серии-ветерана, или так совпало, но они растут второй том подряд: в сентябре прошлого года, когда выходил двадцатый том, было продано 144 859 ранобэ серии, теперь же на 59 040 больше.
А вот другой сериал про магическую школоту сходными успехами похвастаться не может: едва завершилось аниме, как «Худший учитель магии и Хроника Акаши» свалилась на девятое место. Впрочем, хотя понятно, что это далеко не новое «Необычное в магической школе» по популярности, с выводами о том, насколько сериал помог ранобэ в долгосрочной перспективе, стоит подождать до выхода следующего тома.
А вот с «Эроманга-сенсеем» можно не ждать: новый том как раз вышел, да и без него было ясно, что у серии всё отлично — его доля в общих продажах даже не достигла половины, это значит, что к числу поклонников Масамунэ Изуми и его гарема продолжают присоединяться всё новые.
«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» по этому же показателю проседает — в месяцы выхода нескольких предыдущих томов их доля в продажах серии колебалась в пределах 30-40%, и по этому параметру «Ре» была лучшей среди всех серий, сейчас же доля свежего тома выросла до 51,8% — звонок ослабления интереса. Есть и более явный — сами продажи: в месяц выхода двенадцатого тома разошлось 136 946 ранобэ серии, то есть сейчас она просела разом на 35,9%.
Пример «Цеплять девчонок в Подземелье дурно» наглядно показывает, что много релизов — хорошо. В последнее время редкий месяц обходился без выхода очередного тома основной серии или одного из спин-оффов, и результат мы видим: хотя аниме по «Оратории меча» не дало существенного прироста, но франчайз показывает хорошие результаты и после его завершения. Когда почти все остальные ранобэ, вышедшие в топ за счёт аниме весеннего сезона, уверенно идут вниз, «Оратория меча» вновь пусть ненамного, но растёт, и это притом что прошлый том появился в самый разгар выхода аниме. Двенадцатый том основной серии же по сумме продаж за два месяца достиг 136 909 экземпляров, что на 28,3% лучше, чем у предыдущего.
Ещё одна иллюстрация тезиса про пользу количества релизов притаилась на 10-11 местах топа по сериям: раздвоение «Как из заурядной девушки воспитать героиню» ничуть не ударило по продажам основной серии — даже наоборот, при появлении третьего тома «Со стороны девушек» она тоже заметно прибавила (+32,4%), несмотря на завершение аниме.
У «Военной хроники маленькой девочки» началась жизнь после аниме, в ходе которой она спустилась к уровню «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?».
«Ресторан из другого мира» не сразу почувствовал приближающийся выход аниме: в июне продалось всего 25 801 ранобэ против 38 747 в октябре 2016, когда выходил третий том. Но всё же почувствовал, и на первой неделе июля проданный тираж вырос ещё на 18 091 экземпляр.