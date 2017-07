«Чужой: Завет» заставил руководство студии Fox всерьёз задуматься

В The Hollywood Reporter появилась статья про неудачные летние франчайзы, где нашлось место абзацу о будущем серии «Чужой». Сразу скажем — будущее туманно. Источники издания сообщают, что руководство студии Fox всерьёз ломает голову над дальнейшей кинематографической судьбой следующих частей.

Как выяснилось, показатели «Чужого: Завета» оказались мало впечатляющими: при бюджете в $ 97 млн кино заработало по миру $ 232,3 млн. Даже «Прометей» собрал больше — $ 403,3 млн (пусть и при 130-миллионном бюджете). Сейчас режиссёр Ридли Скотт будет снимать драму All the Money in the World и криминальный триллер The Cartel, а значит, у Fox есть время в запасе. Может быть, «Чужой: Завет» хорошо покажет себя на домашнем видео и как-то исправит ситуацию.

Одно понятно: первоначальному плану Скотта — снять ещё два или три сиквела — вряд ли дадут зелёный свет. Возможно, Ридли позволят закончить новую трилогию фильмом «Чужой: Пробуждение» на очень скромном бюджете, а может, не станут рисковать даже с этим.

Вряд ли большинство зрителей сильно расстроится из-за того, что история обозлённого на человечество сбрендившего андроида Дэвида окажется незаконченной. Но всё равно обидно. Ну а «Чужого» потом как-нибудь перезагрузят.