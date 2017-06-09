Сценарист «Прометея» убедил себя, что ему понравился «Чужой: Завет»

Сценарист «Прометея» Дэймон Линделоф, которого не взяли на постановку «Чужого: Завета», поделился секретом успешного просмотра последнего фильма режиссёра Ридли Скотта.

Разумеется, из-за близости к материалу Дэймон не думает скучными категориями «хорошо» или «плохо». Дело в том, что Линделофф идёт на фильмы, убеждая себя, что кино ему точно понравится (иначе в чём смысл?). Если очень постараться, то всё получается. Поэтому «Завет» ему понравился: Фассбендер отлично сыграл и Ридли Скотт по-прежнему остаётся исключительным постановщиком. Главное — убедить себя в этом.

Интересно, сценарии он тоже пишет под самогипнозом?

К сожалению, Дэймон так увлёкся внушением себя любимого, что не понял о чём кино. Похоже, что он не сообразил, что планета, на которой разворачивается сюжет и есть конечная цель уцелевших в «Прометее» Шоу и Дэвида. Линделоф отказывается верить, что ему показали родной дом Инженеров, и это всего лишь перевалочный пункт на пути к месту, где обитают создатели человеческой расы.

Бедолага думает, что продолжение «Чужого: Завета» продемонстрирует правильный мир.

С учётом того, что кино собрало только $176,5 млн (с бюджетом в $97 млн), сиквел под большим вопросом.