Телеовощи. Выпуск 181: Фартовые люди у власти

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Собрано $463 из $500
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:40 —
|Новости
|00:37:20 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:40:05 —
|«Друзья из колледжа» — 1x01—04 (премьера)
|00:45:45 —
|«Игра престолов» — 7x01 (премьера сезона)
|00:59:33 —
|«Штамм» — 4x01 (премьера сезона)
|01:03:29 —
|«Тёмная материя» — 3x07
|01:07:53 —
|«Форс-мажоры» — 7x02
|01:11:19 —
|«Спасение» — 1x02
|01:14:42 —
|«Кровавые гонки» — 1x06
|01:18:46 —
|«Цыганка» — 1x03
|01:21:49 —
|«Банши» — 1x06—07 (впечатления Михаила)
|01:27:06 —
|«Рэй Донован» — 2x10—12 (впечатления Михаила)
|01:34:13 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров