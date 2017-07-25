Noita — 2D-экшен с полной физической разрушаемостью

Помните игру The Swapper? Красивую, атмосферную космическую головоломку с неглупой историей и стильным визуальным рядом? Что же стало со студией Facepalm Games, выпустившей её в 2013 году? Ну, как выясняется, за прошедшее время она развалилась надвое: один из создателей исчез в неизвестном направлении, а второй собрал новую студию с парой других инди-разработчиков, и теперь они анонсировали свой первый совместный проект — Noita («Ведьма» в переводе с финского).

Noita — двухмерный пиксельный экшен с механиками с видом сбоку и такими элементами жанра rogue-like, как рандомно-генерируемые уровни и пермасмерть (пусть и с открытыием новых возможностей для будущих прохождений). Но не спешите разбегаться, едва заслышав о пикселях! У этой игры есть более чем достойное оправдание для их использования.

Движок Falling Everything, созданный студией, позволяет задавать каждому пикселю свои физические свойства. Через это со всем, что есть в Noita, можно взаимодействовать разными зрелищными способами: замораживать воду, плавить или разъедать твёрдые поверхности, взрывать газы, жечь деревья и так далее. И тот факт, что играть вам предстоит не за какого-нибудь унылого война с острым мечом, а за колдунью с богатым набором разнообразных заклинаний, призван нехило так поспособствовать в получении максимума удовольствия от созданного студией Nolla Games движка.

Выйдет Noita «Когда будет готова», а единственной платформой пока значится PC, но перед полноценным релизом проект обязательно выпустят в ранний доступ.