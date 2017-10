Главной жемчужиной премьер фильмов 27 июля 2017 года станет, конечно, шпионский боевик «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в главной роли. А ещё в широкий прокат выходят ужастик «Грейсфилд» и анимационная комедия «Стань легендой! Бигфут младший». В малых премьерах представлены историческая драма «Роковое искушение» с Николь Кидман и Колином Фарреллом, байопик «2pac: Легенда», мистическая драма «Матрица времени» и мелодрама «Мой ангел».

Большие премьеры 27 июля 2017 года

Взрывная блондинка Режиссёр Дэвид Литч В ролях Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс Макэвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан Критиканство 75% Томаты 75% Metacritic 69% IMDb 7,3

Подсаженные на иглу «Джона Уика» (да, звучит странно) вряд ли смогут со спокойной душой проигнорировать «Взрывную блондинку», открывающую наш обзор премьер фильмов 27 июля 2017 года. Всё-таки кино поставил Дэвид Литч — режиссёр как первой части возвращения Киану Ривза к ремеслу убийцы, так и «Дэдпула 2». Просто интересно посмотреть, как товарищ работает без своего напарника Чада Стахелски, который в одиночку осилил «Джона Уика 2».

Вряд ли у Терон получится столь же хорошо вымарывать людей из списка живых, всё-таки физформа не та. Но ведь никто не отменял киношническую смекалку создателей, которые на экшене буйвола съели (мы бы написали «собаку», но сами догадайтесь, почему нельзя).

К тому же «Взрывная блондинка» эстетически приятнее — мы же говорим о фильме с Шарлиз Терон в главной роли и шпионской атмосферой очень Холодной войны. На подхвате мощный актёрский состав: София Бутелла, Джеймс Макэвой, Джон Гудман и прочие колоритные личности. «Джон Уик» в этом плане был не столь разнообразен.

Критики уже чмокнули кино в лоб — хвалят за экшен (сюрприз!) и синефильское удовольствие, которое перешибает «Особо опасного» с тем же Макэвоем. Впрочем, некоторые отщепенцы пишут, что несмотря на неоспоримое качество фильма, Терон заслуживает большего.

Грейсфилд Режиссёр Матье Ратт В ролях Лоуренс Дофинаис, Джульетт Госселин, Лори Грэм, Кимберли Лаферьер, Алекс С. Нати, Матье Ратт, Виктор Андрес Туржо-Трелье Критиканство 45% Томаты 0% Metacritic 19% IMDb 4,7

Когда фильм со словом «инцидент» в названии оказывался хорошим? Да, отечественные прокатчики его спрятали, но нас не обманешь. Ещё один ужастик в формате «На хрена мы нашли это видеозапись?», но теперь с инопланетянами в лесу.

Интрига длится 89 минут, выходит сразу на видео (уже доступно в онлайн-кинотеатре «Амазон») и снята группой ноунеймов. Лучше бы сделали кино про то, как «Грейсфилд» получил в нашем прокате 400 копий. Наверняка и тут вмешались сверхъестественные силы.

На известном овощном агрегаторе у фильма семь рецензий — и все негативные. Говорят, невероятная дешёвка и главный кандидат на звание худшего фильма 2017 года. Кстати, под этим соусом кино и можно было бы продавать.

Стань легендой! Бигфут младший Режиссёр Бен Стассен, Джереми Дегрусон В ролях

Фантазия отечественных мастеров локализации не перестаёт удивлять. Мультфильм с лаконичным названием The Son of Bigfoot выходит в российский прокат под громоздким заголовком «Стань легендой! Бигфут младший».

Протагонист Адам только с виду обычный подросток. Основную интригу название мультфильма выдаёт с головой: парень является потомком древнего рода бигфутов — здоровенных косматых хранителей леса, живущих в чаще. Вдобавок к буйной шевелюре в наследство от папочки Адаму достались всякие сверхспособности, которые он не преминет в себе раскрыть, отправившись на поиски своего без вести пропавшего родителя.

Европейский анимационный фильм создали режиссёры «Кота Грома и заколдованного дома» Джереми Дегрусон и Бен Стассен. Сценарий написали авторы «Побега с планеты Земля» Боб Барлен и Кэллан Брункер. Если ни имена, ни названия предыдущих проектов вам ни о чём не говорят, то вряд ли вас заинтересует и «Бигфут младший». Ну разве что вам и впрямь пришлось по душе его интригующее название.

Малые премьеры 27 июля 2017 года

2pac: Легенда Режиссёр Бенни Бум В ролях Деметриус Шипп-младший, Данай Гурира, Кэт Грэм, Энни Илонзе, Доминик Л. Сантана, Джамал Вулард, Райан Лоуренс Критиканство 48% Томаты 16% Metacritic 38% IMDb 6,0

Марвеловский Чёрная Пантера до кинотеатров ещё не добрался, зато реальные — вот они: многие близкие Тупака Шакура входили в афроамериканскую леворадикальную организацию «Чёрные Пантеры». Имя героя — тоже протестно-революционное: сперва родители назвали сына Лисейн Пэриш Крукс, но спустя год переименовали в честь южноамериканского революционера XVIII века, руководителя восстания коренных народов против испанских колониальных властей в Перу. Этот революционер тоже изначально был не Тупаком, а вовсе даже Хосе Габриэлем Кондорканки Ногерой — но переименовал сам себя в честь Тупака Амару, последнего правителя перуанского народа Инка, жившего в XVI веке. Принцип «Как вы яхту назовёте…» сработал без осечки, и Тупак XX века стал-таки революционером — в музыке. Тупак Шакур сильно повлиял на рэп-культуру 90-х, сделался образцом для подражания. В 25 лет он выпустил свой четвёртый (причём двойной) альбом All Eyez on Me, в честь которого и назван фильм. И в том же самом году погиб от огнестрельных ранений.

За всего четверть века жизни Тупак успел уйму всего: этот многогранный человек танцевал балет и сидел в тюрьме по обвинению в изнасиловании, читал рэп про тяготы жизни в гетто (причём знал о них не понаслышке — родился в Восточном Гарлеме) и шиковал, зачитывался Шекспиром и вёл околобандитский образ жизни, участвуя в противостоянии Восточного и Западного побережий. Немудрено, что через несколько лет после его смерти — в 2003-м — вышел документальный фильм «Тупак: Воскрешение», который занял 11 строчку в списке самых кассовых документальных фильмов США и номинировался на «Оскар». А теперь про Тупака сняли игровой фильм.

Увы, это вам не хит «Голос улиц» про группу N.W.A. и даже не средненько выступивший «Ноториус» про сперва друга, а потом врага Тупака Notorious B.I.G. На «Томатах» новинку вообще раскатали асфальтовым катков: всего 11 одобрительных рецензий на 57 ругательных. Основные претензии: фильм стишком поверхностный и сглаженный, сумбурный и невнятный. Несмотря на солидный 140-минутный хронометраж, он толком не успевает ни о чём рассказать. Да и не старается. В качестве сценария будто взяли страницу из «Википедии». Персонажи плоские, а главный герой усиленно обеляется (в смысле, его криминальные художества оправдываются или отрицаются). Даже музыка Тупака подана скучно — несмотря на то, что режиссёром выступил опытный клипмейкер Бенни Бум. Единственный плюс — внешнее сходство актёров с прототипами, особенно это касается Деметриуса Шиппа-младшего. Критики вздыхают, что он ну вылитый Тупак, да и играет неплохо — но сценарий не позволяет ему отразить всю глубину и противоречивость Тупака. Похоже, на счету «2pac: Легенда» лишь одно открытие — он открыл наш обзор малых премьер фильмов 27 июля 2017 года.

Матрица времени Режиссёр Ри Руссо-Янг В ролях Зои Дойч, Холстон Сейдж, Дженнифер Билс, Логан Миллер, Джи Ханнелиус, Елена Кампурис, Диего Бонета Критиканство 80% Томаты 67% Metacritic 58% IMDb 6,4

Соскучились по вариациям «Дня сурка»? Нет? Это никого не волнует — нате ещё одну! Теперь тинейджер-эдишн: герои — старшеклассники. Четверо успешных учениц (модницы, красавицы, встречаются с самыми популярными парнями) травят аутсайдеров. Протагонистка Саманта — не из травимых, а из успешных; но однажды её везение заканчивается — она застревает в 12-м февраля (именно в этот день когда-то вышел «День сурка», такой вот поклон). Да, иногда пятница, 12-е бывает хуже, чем пятница, 13-е: Саманта раз за разом умирает и вновь просыпается в одном и том же дне.

Фильм хвалят за актёрскую игру Зои Дойч и, как ни странно, за привнесение чего-то нового. Сценарий основан на дебютном романе Лорен Оливер, вышедшем в 2010 году; по словам посмотревших, книга и экранизация говорят с подростками на понятном им языке и могут натолкнуть на полезные размышления.

Мой ангел Режиссёр Гарри Клевен В ролях Элина Лёвенсон, Франсуа Винчентелли, Флёр Жеффрие, Майя Дори, Ханна Будро Критиканство 30% IMDb 6,8

Как стать фокусником? Это знают сбегающие из отношений: вот человек есть — оп! — и его уже нет. А если из отношений сбегает взаправдашний фокусник — вообще получается двойной удар колдунством: возлюбленный испарился — а спустя девять месяцев от него родился невидимый ребёнок.

Фильм — романтическая история человека-невидимки, которого мать назвала «мой ангел». Счесть историю сказкой или фантастикой мешает тот факт, что эта мать — пациентка психбольницы. Потому критики затрудняются с трактовкой авторского замысла, называют историю слишком невнятной и противоречивой.

Самая маленькая премьера 27 июля 2017 года (во многих смыслах: прокат идёт примерно в 50 кинотеатрах, хронометраж составляет 80 минут) приехала к нам из маленькой страны — Бельгии. И аудитория у неё, похоже, тоже будет весьма небольшой.

Роковое искушение Режиссёр София Коппола В ролях Эль Фаннинг, Ангури Райс, Николь Кидман, Кирстен Данст, Колин Фаррелл, Уна Лоуренс, Эддисон Рики Критиканство 67% Томаты 79% Metacritic 77% IMDb 7,0

«Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», — пелось в старой песне. Положение здешних героинь ещё печальнее: они учительницы и воспитанницы женской школы-пансиона в вирджинской глуши, и поначалу ни одного мужчины в зоне видимости нет вообще. А потом становится даже хуже: появляется один-единственный мужчина на семь девушек и женщин.

Дополнительный накал страстей обеспечивается контрастами: капрал-северянин и леди-южанки (действие происходит во время Гражданской войны), брюнет в тёмном и блондинки в светлом. Изначально леди решают сделать доброе дело и вылечить капрала, прежде чем сдать его в плен, но капралу в плен как-то не хочется, и он принимается их очаровывать. Чем усугубляет ситуацию: покой благообразного заведения нарушается, героинь охватывают вожделение, соперничество и жажда мести. Капралу не помешало бы вспомнить пару прописных истин: не пытайтесь усидеть на двух стульях и не злите женщин.

В основу лёг роман 1966 года за авторством Томаса Куллинана. В 1971 вышла его первая киноэкранизация (с Клинтом Иствудом), теперь вот подоспела вторая. Причём режиссёр новинки София Коппола настаивает, что это не ремейк. Отличий от первой экранизации и впрямь много: события показываются не глазами мужчины, а глазами женщин; вывод меняется с «Герой и героини друг друга стоят» на «Кто набаламутил, тот заслуживает огребания».

Критики хвалят Копполу за то, что она привнесла в эту историю, которая прежде была драматической американской южной готикой, увесистую порцию чёрного юмора. А также за привычно сильную режиссуру и изящную картинку. Некоторые даже называют «Роковое искушение» одним из лучших фильмов Копполы. Жюри Каннского кинофестиваля, согласно кивая, вручило постановщице приз за лучшую режиссуру (это всего второй случай вручения данной награды женщине, первый был более полувека назад) и удостоило её номинации на Золотую пальмовую ветвь.

Вдобавок фильм хвалят за многоопытный актёрский состав, хорошую актёрскую игру, сексуальность и напряжённость.

Впрочем, другие посмотревшие, наоборот, называют его скучным и ниочёмным. Также нет согласия касаемо того, восхваляет здесь Коппола феминизм или смеётся над ним. Примечателен и разрыв оценок на «Томатах»: 78% одобрения от критиков, 51% — от зрителей. Тем не менее, это лидер среди малых премьер 27 июля 2017 года.