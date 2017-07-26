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Джеймс Кэмерон хочет подарить «Терминатору» новую трилогию

Джеймс Кэмерон уже перешёл к обещаниям новой трилогии франчайза «Терминатор»:

Главный вопрос — серия исчерпала себя или её можно освежить? В данный момент мы обсуждаем эту проблему с действующим держателем прав на мировой прокат Дэвидом Эллисоном, а права на американский рынок вернутся ко мне через полтора года. Сейчас он и я планируем наши следующие шаги и склоняемся к идеи обновлённой трилогии.

Если сравнивать с количеством «Аватаров», то три «Терминатора» — это ещё немного. Может быть, они наконец-то откажутся от сюжетной линии с Джоном Коннором и франчайз взлетит? Джеймс уже пообещал своему старому киборгу Арнольду Шварценеггеру взять его в новый фильм, но потянет ли он очередную трилогию.

Последнюю часть — «Терминатор: Генезис» — сняли за $ 155 млн и собрали $ 440,6 млн (американские зрители занесли только $ 89,8 млн).

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